В Латвии вновь превышен средний показатель заболеваемости Covid-19 по ЕС и ЕЭЗ

За предыдущие две недели с 17 по 30 января кумулятивная заболеваемость в Латвии составила 4465,9 случая на 100 000 населения по сравнению со средним показателем 3604,5 в странах ЕС/ЕЭЗ. По уровню заболеваемости Covid-19 Латвия за неделю поднялась с 20-го на 12-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

В других странах Балтии заболеваемость коронавирусом также уже превысила средний показатель по ЕС/ЕЭЗ. За предыдущие две недели показатель заболеваемости в Эстонии составил 5 143,4 случая на 100 000 населения, в Литве - 4 371,7 случая. Эстония по заболеваемости поднялась с 15-го на 7-е место, а Литва - с 21-го на 13-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ. Кроме того, на этой неделе во всех странах Балтии заболеваемость Covid-19 продолжает стремительно расти.

Самая высокая заболеваемость в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели была в Дании - 9 426,1 случая Covid-19 на 100 000 населения. Порог в 8000 случаев превышен в Словении, в 7000 случаев - во Франции и Португалии.

В Латвии с 17 по 30 января также немного выросла смертность пациентов с диагнозом Covid-19. В конце прошлой недели она составляла 89,6 случая на миллион населения, и Латвия за неделю поднялась с 6-го на 4-е место среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ с самым высоким уровнем смертности. Еще более высокий показатель зафиксирован в Хорватии, где количество умерших за 14 дней превышает 160 человек на миллион населения. Далее следуют Болгария и Греция - более чем 100 смертей на миллион жителей.

Средний уровень смертности от диагностированного Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составляет 48,2 случая на миллион населения.

В Литве уровень смертности в предыдущие две недели составлял 39 случаев на миллион населения, и Литва находится на 14-м месте среди стран ЕС/ЕЭЗ по этому показателю. В Эстонии число летальных исходов составляет 36,9 на миллион жителей, и в настоящее время она занимает 15-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ по уровню смертности пациентов с диагнозом Covid-19.

За последние две недели в Латвии также вырос уровень заражения среди населения в возрасте 65 лет и старше - до 1042,6 случая на 100 000 населения, и по этому показателю Латвия находится на 16-м месте среди стран ЕС/ЕЭЗ, где средний показатель составляет 1176,9 случая на 100 000 населения.