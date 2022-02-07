ФОТО: Пресс-фото

Вас ждет месяц убийств, совершенных по всему миру на протяжении столетий. Каким бы процветающим ни был период, как бы ни была хороша погода, убийства происходили всегда и мы расследуем некоторые из самых шокирующих, жутких и просто чудовищных убийств, совершенных сами жестокими и презренными людьми из всех, кого знал этот мир.

ИСТОРИЯ НЕРАСКРЫТЫХ ДЕЛ

Премьера с 7 февраля по будням в 22:00

ФОТО: Пресс-фото

Этот исторический детективный сериал объединяет сложные загадки с подробным изучением самых странных смертей в истории. Он вновь открывает знаменитые дела об убийствах, используя новейшие средства судебной медицины и археологии. В процессе сериал бросает вызов представлениям о жизни и временах этих выдающихся жертв. Мы путешествуем из древнего Египта времен Рамсеса III в итальянский Ренессанс времен Медичи и Золотую эру Голливуда к Мэрилин Монро. Ведущая сериала, всемирно известная актриса Флоренс Касумба, изучает всех подозреваемых и теории, окружающие каждое из дел. Она осматривает виртуальные сцены преступления, анализирует улики и собирает команду настоящих экспертов-криминалистов, чтобы отделить настоящие доказательства от популярных мифов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ УБИЙСТВА

с 11 февраля в 22:00

ФОТО: Пресс-фото

Специальная программа «Месяц убийств» начнётся документального сериала «Исторические убийства», в котором рассказывается о шести жестоких преступлениях. Каждый эпизод сериала даёт нам возможность исследовать место и время, когда было совершено то или иное преступление. Преступления затрагивают все аспекты жизни общества — от коридоров власти до уличных пороков; они также служат наглядным отражением увлечений, страстей и занятий людей в тот или иной исторический момент, и поэтому каждое преступление служит своего рода окном в более широкую историческую панораму конкретного города и его обитателей.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ

Премьера в течение двух вечеров со вторника 15 февраля в 22.00

ФОТО: Пресс-фото

В период с 1945 по 1949 год, когда вся страна лежала в руинах после окончания Второй мировой войны, в Германии были совершены ужасные преступления. Ведущие эксперты и криминалисты рассматривают некоторые из самых громких уголовных дел и сомнительных приговоров послевоенной эпохи как на Востоке, так и на Западе. В первой части мы увидим, насколько опасной была повседневная жизнь в Берлине после 1945 года, и узнаем, почему пережившие войну люди шли на крайние меры. Во второй части мы сосредоточимся на Западной Германии и увидим, что после войны в Западной Германии происходили жестокие преступления. Посмотрим, насколько напряженной была жизнь в западной части страны и как вся страна пыталась найти для себя новые ценности. Рассматривая это жестокое время под новым углом, сериал помогает нарисовать увлекательную и шокирующую картину общества, в котором посреди руин инстинкт самосохранения торжествовал над моральными и этическими сомнениями. Исторические документы, архивные кадры, интервью со свидетелями, новые видеоматериалы, снятые на местах преступления, и реконструкция событий делают этот документальный сериал одновременно убедительным и эмоциональным.

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ДРЕВНОСТЬ

с 17 февраля в 22:00

ФОТО: Пресс-фото

То, что было невозможно, становится возможным: научные методы позволяют раскрыть совершенные тысячи лет назад преступления. В этом документальном сериале криминальные психологи, специалисты- оружейники, генетики и историки используют методы судебной медицины и экспериментальной археологии, чтобы найти виновных. Они вновь и вновь добиваются успеха в раскрытии исторических криминальных дел.

Уникальный канал, посвященный истории. Новый взгляд на события от античности до современности. История повторяется и создается сегодня. История мира – это история каждого из нас! Телеканал Viasat History – это отличная альтернатива учебникам по истории и сухим фактам.