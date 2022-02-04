Фото и видео ⟩ В Пекине проходит церемония открытия Олимпийских игр

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Церемония открытия началась с того, что ребёнок подул на одуванчик, после чего раздался первый салют. Затем начался обратный отсчёт - 24 числа, 24 китайских сезона, 24-е зимние Олимпийские игры.

После того как под звуки гимна КНР на стадионе было поднято знамя, вспомнили все столицы зимних Игр - 23 города, которые передали эстафету Пекину.

Автором церемонии открытия стал режиссёр и продюсер Чжан Имоу - лауреат Каннского и Венецианского фестивалей, а также трижды номинант премии "Оскар" за фильмы "Цзюй Доу" (1990), "Подними красный фонарь" (1991) и "Герой" (2002).

Команды стран-участниц выходили на стадион в порядке, основанном на китайском алфавите, но парад спортсменов традиционно начался с выхода сборной Греции. Латвийская делегация появилась на Пекинском национальном стадионе, известным как "Птичье гнездо", под 43-м номером.

Знаменосцами латвийской команды стали хоккеист Лаурис Дарзиньш и саночница Элиза Тирума.

Kāds var iztulkot, ko Ķīnas centrālā TV saka par Latviju? pic.twitter.com/m9YkMgnMLZ — Tālis Eipurs (@Eipurs) February 4, 2022

На трибунах стадиона, в отличие от Олимпиады-2020 в Токио, присутствовали зрители, а также высокопоставленные гости. Во время выхода украинских спортсменов американский телеканал NBC показал президента России Владимира Путина. Кажется, он задремал.

В Пекине, кстати, во время парада спортсменов было минус 4 градуса по Цельсию.

Парад стран закрыла сборная Китая. Стоит отметить, что многие делегации были далеко не в полных составах, так как уже завтра часть спортсменов примет участие в соревнованиях. В субботу, 5 февраля, будет разыграно 6 комплектов наград.

Для латвийских спортсменов Игры также начнутся 5 февраля. В 9:45 по латвийскому времени на трассу выйдет лыжница Патриция Эйдука (скиатлон, 15 км), в 13:00 запланирован старт шорт-трекиста Роберта Крузбергса, а также у саночников Кристерса Апарйодса, Гинта Берзиньша и Артура Дарзниекса.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Пекин-2022" на RUS TVNET!