VARAM не дало Рижской думе запретить отопительное оборудование различных видов

Министерство не может поддержать предложенную думой редакцию правил из-за ряда существенных недостатков, таких как отсутствие консультаций с общественностью и четкого представления о программе финансовой поддержки населения, которая должна быть утверждена параллельно с установленным запретом.

Изложенные в правилах требования напрямую коснутся как домохозяйств и предпринимателей, которые используют индивидуальное отопительное оборудование на территории Риги, с одной стороны, так и повлияют на других жителей Риги, которые выиграют от улучшения качества воздуха.

Несмотря на то, что позитивное намерение Рижской думы в разработке этих обязательных правил заслуживает поддержки, в предлагаемых правилах содержится ряд недостатков.

Принятие решения без дискуссии с частными лицами и оценки воздействия на бизнес-среду в самоуправлении нарушает закон об устройстве государственного управления, отмечает VARAM.

Министерство поддерживает нормативное требование о подключении к системе централизованного теплоснабжения, но в то же время надлежит сократить и потребление ископаемых энергоресурсов в системе централизованного теплоснабжения за счет перехода на возобновляемые источники энергии и повышения энергоэффективности системы снабжения.

Министерство подчеркивает, что сжигание ископаемых энергоносителей в различных отопительных установках увеличивает концентрацию углекислого газа СО2 в атмосфере, вызывая изменение климата, а также зависимость страны от импортируемых энергоресурсов, поэтому в целом необходимо двигаться в сторону возобновляемых источников энергии.

Принимая во внимание потребление Ригой топлива различных видов и возникающие в результате выбросы, можно сделать вывод, что основным видом топлива, вызывающим это загрязнение, является используемая для отопления биомасса, а не другие виды ископаемого топлива. Риге также следует принять меры по снижению загрязнения в транспортном секторе, который по-прежнему остается одним из главных источников выбросов парниковых газов.

Министерство также считает, что Рижская дума должна предусмотреть программу финансовой поддержки или оценить другие виды финансовой поддержки, например, налоговые скидки на недвижимость для замены такого отопительного оборудования, прежде чем вводить различные запреты. Это необходимо, поскольку во многих случаях установленные требования невыполнимы без значительных финансовых средств.

VARAM призывает Рижскую думу пересмотреть обязательные правила, принять во внимание высказанные возражения и усовершенствовать правила в соответствии с оценкой министерства.

Как уже сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла решение о запрете на использование каменного угля для отопления. Обязательные правила определяют три территориальные зоны Рижского самоуправления, в которых будет ограничено количество различных выбросов.

Во всех трех зонах планировалось запретить строительство, замену или монтаж стационарных установок, использующих уголь для производства тепла или электроэнергии или для обеспечения технологических процессов.

С 2023 года было запланировано запретить установку нового индивидуального и локального отопительного оборудования, работающего на жидком топливе, в том числе дизельном, во всех трех зонах.