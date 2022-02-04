СМИ: среди претендентов на пост генсека НАТО Тереза Мэй и Кая Каллас

Среди других претендентов экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Скорее всего, новый генсек НАТО будет избран на саммите альянса в июне 2022 года. Кандидатуру должны будут одобрить все 30 стран альянса.