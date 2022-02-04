Пт, 4.02.2022
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Байба Розентале, главврач Латвийского центра инфектологии RAKUS

СМИ: среди претендентов на пост генсека НАТО Тереза Мэй и Кая Каллас

Кая Каллас. ФОТО: POOL

Одним из возможных кандидатов на пост нового генерального секретаря НАТО является премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе.

Среди других претендентов экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Скорее всего, новый генсек НАТО будет избран на саммите альянса в июне 2022 года. Кандидатуру должны будут одобрить все 30 стран альянса.

Напомним, нынешним генсеком НАТО является экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг. Он занимает должность с 2014 года, но 4 февраля было объявлено, что Столтенберг был избран главой Центробанка Норвегии. Он перейдет на новую должность в сентябре 2022 года.


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