4 февраля в одном абзаце ⟩ Снова больше 10 000 Covid-случаев, Олимпиада началась, DW может переехать в Ригу
Пятница подходит к концу, скоро отдохнем как следует. Давайте проводим рабочую неделю - что же произошло сегодня?
Пятница подходит к концу, скоро отдохнем как следует. Давайте проводим рабочую неделю - что же произошло сегодня?
События дня в одном абзаце
Количество новых Covid-случаев снова превысило 10 тысяч, а глава Ассоциации семейных врачей предупреждает о возможном коллапсе в больницах из-за роста числа заболевших. Люди во главе спорят об ограничениях: министр образования считает, что один случай Covid не должен отправлять на карантин весь класс, а Юрий Перевощиков, наоборот, говорит - смягчать ограничения нельзя! Ученые выяснили, что, возможно, Covid заражает людей быстрее, чем казалось раньше. Состоялось заседание Военного совета, после которого президент заявил, что фокус следующего бюджета должен быть на национальной безопасности. Премьер-министр согласен и призывает НАТО усилить присутствие в Восточной Европе. Говоря о президенте, канал LTV извинился за то, как было показано открытие памятника Гунару Астре. За рубежом неспокойно, в России запрещено СМИ Deutsche Welle. Министр юстиции Янис Борданс предложил перенести офис DW в Ригу. Немного криминальных новостей: в Риге из-за антисанитарии изъят ребенок, а поведение пьяного водителя попало на камеры. Журналисты YouTube-канала "И Грянул Грэм" съездили в Латгале и рассказали о жизни там, но если вы хотите покинуть страну совсем - в аэропорту "Рига" начинает работу новая авиакомпания. И несколько советов по экономике: деньги можно снимать в кассах некоторых магазинов, а счета за электричество можно снизить, "поймав" несколько "пожирателей электричества".
Все обсуждают
Ходят слухи, что глава Китая Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады. Но новостной шторм это не успокоило. Министерство обороны США заявило, что Россия может использовать сфабрикованную видеозапись в качестве повода для нападения. Это не могло не вызвать дискуссии среди наших читателей, присоединяйтесь и вы!
Чем себя порадовать
Грядет самая красивая дата года - 22.02.2022. Такие дни всегда вызывают большой интерес среди молодоженов, как с этим обстоит дело в Латвии? Об этом рассказывает наша статья.
Фото дня: Олимпиада стартовала! Прошла церемония открытия, а значит, ближайшие недели мы будем говорить именно об этом.