4 февраля в одном абзаце ⟩ Снова больше 10 000 Covid-случаев, Олимпиада началась, DW может переехать в Ригу

Ходят слухи, что глава Китая Си Цзиньпин попросил Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады. Но новостной шторм это не успокоило. Министерство обороны США заявило, что Россия может использовать сфабрикованную видеозапись в качестве повода для нападения. Это не могло не вызвать дискуссии среди наших читателей, присоединяйтесь и вы!