Отчет расследования не назовет политиков, ответственных за ошибки в борьбе с пандемией

"Даже если бы чиновники соблюли все предписанные законом принципы, составляли протоколы, записи и совершали другие действия, в невыполнении которых их сейчас обвиняют, результат бы не изменился", - заявил Валайнис. Козловскис воздержался от каких-либо выводов, подчеркнув, что это сделает суд. По его мнению, наименование конкретных лиц как таковых должно быть оставлено на усмотрение суда.

Глава комиссии также внес предложение не упоминать в итоговом отчете имена конкретных политических деятелей, ответственных за совершение или несовершение ошибок или действий.

"Мой прогноз - мы обязательно застрянем в фамилиях, противоречиях, и мое видение - это в первую очередь полезность этого итогового отчета", - пояснил Козловскис. Депутат Валайнис возразил против такой позиции, указав, что одной из задач комиссии является прямое определение конкретных политических деятелей.

После продолжительного обсуждения депутат комиссии Ральф Немиро заявил, что, по его мнению, в отчете следует упомянуть трех официальных лиц, - бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") и премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Валайнис, в свою очередь, призвал добавить в этот список нынешнего министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), утверждая, что это должно быть сделано, потому что в процесс вакцинации не были вовлечены семейные врачи и потому, что, по мнению политика, было сделано недостаточно для подготовки к осенней вспышке заболеваемости.

Валайнис также подал депутатам комиссии предложение, которое представляемая им фракция СЗК планирует внести в Сейм. Оно содержит постановку задачи Кабинету министров "в течение трех месяцев подать в Сейм законопроект, предусматривающий выплату единовременного пособия близким за каждого умершего от Covid-19, приняв на себя таким образом частичную ответственность за хаотичные и необоснованные решения". Предложение обсуждалось, но не получило выраженной поддержки комиссии.

По словам депутата Инесе Войки ("Для развития/За!"): "из того, что мы здесь проанализировали, можно сделать ни один вывод и определить задачи. Компенсация пострадавшим и умершим является одной из них. Это вопрос, который обязательно надо рассмотреть, но отмечу, что комиссией в общем следственном процессе он не рассматривался, так как был выдвинут только в момент подготовки итогового отчета". Поэтому депутат считает, что комиссия еще не готова немедленно принять решение по такому предложению. Немиро, со своей стороны, заявил, что это предложение может быть выдвинуто на рассмотрение соответствующим комиссиям.

По наиболее активно обсуждаемому вопросу - о включении имен политических должностных лиц в итоговый отчет - голоса членов комиссии разделились, но большинство все же поддержало решение о невключении. "За" проголосовали Козловскис, Войка, Сандис Риекстиньш (Новая консервативная партия) и Ритварс Янсонс (Национальное объединение), а Немиро, Валерий Агешин ("Согласие") и Валайнис - "против". Таким образом предложение о включении в итоговый отчет имен конкретных должностных лиц - Кариньша, Винькеле, Павлютса и Рейрса, а также Кабинета министров в целом - не получило поддержки комиссии, в результате чего Валайнис высказал пожелание внести в итоговый отчет свою отдельную позицию.

В ней депутат призывает признать, что под руководством премьер-министра процесс преодоления пандемии Covid-19 "не осуществлялся профессионально и в интересах государства и общества, что привело к необратимым последствиям для Латвии и ее народа". Он также призвал "оценить в качестве некомпетентной деятельность бывшего министра здравоохранения на ранних стадиях кризиса Covid-19 и рассмотреть основания для проведения в данной связи расследования правоохранительными органами", а также потребовать политической ответственности от Павлютса, чье политическое руководство "ослабило здравоохранение и возможности обеспечения качественного медицинского ухода пациентам с Covid-19, а в особенности остальным пациентам, нуждающимся в медицинской помощи".

Как сообщалось, в апреле по инициативе 36 оппозиционных депутатов Сейм решил создать парламентскую следственную комиссию для оценки допущенных в борьбе с пандемией Covid-19 ошибок, а также для выявления тех политических должностных лиц, чьи действия повлекли необратимые негативные последствия для Латвии.