Санкции Запада против Беларуси: изменили ли они правила игры

Открывая ее, Алесь Алехнович, представитель по экономике офиса Светланы Тихановской, давно и последовательно выступающий за усиление санкционного давления на Минск, озвучил ряд цифр, которые характеризуют состояние белорусской экономики. По его словам, экспорт из РБ в минувшем году вырос по сравнению с 2020-м на 37%, составив 40 млрд долларов, что является третьим результатом за всю историю страны. При этом более четверти товаров ушло в государства (их около 40), наложившие санкции на Минск, а 41% - в Россию.

"Основываясь на этих данных, некоторые люди и белорусская госпропаганда говорят, что санкции не работают. Но это неправда", - заверил Алехнович. И отметил, что до принудительной посадки в Минске самолета Ryanair рестрикции оставались символическими, а после нее впервые затронули целые сектора экономики. И это, по его мнению, первый аспект, который изменил правила игры: "Вторым стал миграционный кризис, после которого Запад стал вести себя намного более последовательно в своей санкционной политике".

Далее представитель Тихановской привел четыре примера, которые, как он считает, указывают, насколько поменялась ситуация: запрет Соединенными Штатами импорта белорусских калийных удобрений (это 63% всего экспорта РБ в США); прекращение Литвой транзита продукции "Беларуськалия"; прекращение ее закупок норвежской компанией Yara и запрет Эстонией на транзит нефтепродуктов из Беларуси.

В чем суть позиции ЕС

Со своей стороны, посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель изложил подход Брюсселя на сей счет. Сообщив, что сейчас в черном списке ЕС 186 белорусских физических лиц и 26 компаний, он отметил, что санкции - не самоцель и не наказание, они не направлены на смену режима или разрушение белорусской экономики, а лишь призваны сподвигнуть власти в Минске изменить их поведение.

Кроме того, ЕС таким образом демонстрирует верность своим ценностям, "осуждает насилие в Беларуси и поддерживает ее гражданское общество". Шубель особо выделил точечный характер санкций, которые не нацелены на причинение страданий населению, хотя по его выражению, в Брюссель приходит много сообщений из РБ, "не знаю, насколько они репрезентативны", с требованиями ужесточить ограничения и заверениями, что "мы можем потерпеть" ради изменения ситуации в стране.

Посол, согласившись, что санкции "не суперэффективны", пояснил, что ЕС хочет иметь возможность как для их усиления, так и ослабления, "когда это оправдано". Нам не нравятся санкции, но это единственный путь, позволяющий показать, что мы не приемлем то, что происходит в Беларуси, уточнил Дирк Шубель.

Координация и механизм отслеживания санкций

Между тем, как напомнила депутат Европарламента от Словакии Мириам Лексман, на данный момент в Беларуси более 1000 политзаключенных, Александр Лукашенко хочет остаться у власти с помощью референдума, а также пытается использовать миграцию как оружие против ЕС. В свете последнего, по ее мнению, особенно важно нынешнее единство на уровне ЕС в санкционном вопросе.

Лексман также обратила внимание на значимость создания Брюсселем механизма, который позволил бы отслеживать, как выполняются введенные ограничения. У США, добавила она, есть такой инструмент, а у Евросоюза - нет, из-за чего санкции работают не столь эффективно.

Они очень действенны в финансовой сфере, поправил Алесь Алехнович, рассказавший, что Беларусь теперь не может занимать деньги на западном финансовом рынке, а из-за опасности вторичных санкций подобное сотрудничество с Минском стало токсичным и для России и Китая. Алехнович убежден, что еще более действенными способна сделать рестрикции координация западными стран своих усилий в данной области.