Видео ⟩ Стало ясно, почему на Рижской объездной дороге образовался гигантский затор

Как передает программа Degpunktā на TV3, большому количеству автомобилистов в пятницу пришлось отложить свои планы на час-полтора, так как участок Рижской объездной дороги между Бауским и Елгавским шоссе был перекрыт в обоих направлениях. Причиной неприятной ситуации оказался лесовоз Mercedes, которым управлял литовец Ромас. Машина автономно среагировала на резкое торможение впереди идущего автомобиля и активировала систему экстренного торможения.

Ромас говорит, что сам тормозил бы медленно и спокойно, но система поддержки, установленная на машине, посчитала, что есть риск столкновения, и действовала более агрессивно.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

В результате часть бревен вывалилась на обочину, а часть - на проезжую часть. Движение на трассе было достаточно плотным, а в это время во встречном направлении ехал другой грузовик, который не смог объехать препятствия и врезался в них. Volvo также была оснащена системой экстренного торможения, поэтому тоже неконтролируемо останавливалась. По словам Ромаса, если бы вместо крупногабаритного автомобиля была легковушка, последствия были бы не такими серьезными.

С момента, когда на место ДТП прибыла полиция и провела все необходимые измерения, прошло примерно двадцать минут. Ромас говорит, что на этот раз дорога была сухой и чистой, но риск аварии был бы снижен, если бы проезжая часть была немного скользкой, т. е. шины не так хорошо цеплялись бы за асфальт и машина не остановилась бы так быстро, уронив груз бревен.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

В пятницу в ДТП пострадали четыре человека

В минувшие сутки в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали четыре человека, сообщили LЕТА в Госполиции.

Всего в пятницу зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий.