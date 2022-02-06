Бразилец Фелипе о распитии алкоголя: "В Латвии будто пьют, потому что сегодня понедельник"

"Между прочим, до жизни в Латвии, я вообще не употреблял алкоголь. Сейчас я употребляю алкоголь", - говорит Фелипе с коктейлем в руке.

"Нам в Латвии не нужен праздник, чтобы выпить. В Бразилии много пьют в канун Нового года, на карнавале, а в Латвии будто пьют, потому что сегодня понедельник. Мне раньше алкоголь вообще был не нужен. Но потом все мои друзья сказали: "Тебе надо выпить, ты меня не уважаешь? Если ты меня уважаешь, ты должен выпить". Теперь я себя не уважаю", - объясняет Фелипе.

Бразилец предупреждает, что употребление алкоголя и наркотиков может нанести большой вред здоровью, и просит молодых людей не делать этого: "Не употребляйте наркотики, это плохо. Ваше здоровье!".

Фелипе отправился на вечеринку к своим друзьям и подругам. Будучи в статусе свободного мужчины, он по-другому смотрит на девушек.

"Раньше я вообще не замечал девушек. Теперь я начинаю замечать больше. Я шучу", - смеется Фелипе.

"Моим друзьям из Латвии бразильянки нравятся больше, чем латышские девушки. Им нравятся их тела. Я согласен, что у бразильянок пышнее попа, грудь и они все время ходят в бикини. Для латвийцев - это сексуально. Мне больше нравится лицо, латвийские девушки красивее бразильянок", - добавляет Фелипе.