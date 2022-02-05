Российские спортсмены завоевали первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Победительницей соревнований стала главная фаворитка турнира - норвежка Тереза Йохауг, которая показала результат 44.13,7. Непряева отстала от победительницы на 30,2 секунды. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер (+30,5).

26-летняя Непряева выиграла свою вторую медаль на Олимпийских играх. В 2018 году в Пхёнчхане у неё была бронза в эстафете. Также на счету россиянки серебро и две бронзы на чемпионатах мира.

Йохауг стала двукратной олимпийской чемпионкой - в 2010 году в Ванкувере она побеждала в эстафете. Также на счету 33-летней норвежки серебро и бронза Игр-2014 в Сочи.

Отметим, что латвийская лыжница Патриция Эйдука не была допущена до стартов из-за сомнительного теста на Covid-19. Спортсменка надеется, что сможет принять участие в других дистанциях, сообщила пресс-секретарь латвийской делегации Марите Вилциня.

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом. Мужской скиатлон пройдёт в воскресенье, 6 февраля.