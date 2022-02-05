Российские спортсмены завоевали первую медаль на Олимпиаде в Пекине
Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на 15 километров на Олимпиаде в Пекине.
Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на 15 километров на Олимпиаде в Пекине.
Победительницей соревнований стала главная фаворитка турнира - норвежка Тереза Йохауг, которая показала результат 44.13,7. Непряева отстала от победительницы на 30,2 секунды. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер (+30,5).
26-летняя Непряева выиграла свою вторую медаль на Олимпийских играх. В 2018 году в Пхёнчхане у неё была бронза в эстафете. Также на счету россиянки серебро и две бронзы на чемпионатах мира.
Йохауг стала двукратной олимпийской чемпионкой - в 2010 году в Ванкувере она побеждала в эстафете. Также на счету 33-летней норвежки серебро и бронза Игр-2014 в Сочи.
Отметим, что латвийская лыжница Патриция Эйдука не была допущена до стартов из-за сомнительного теста на Covid-19. Спортсменка надеется, что сможет принять участие в других дистанциях, сообщила пресс-секретарь латвийской делегации Марите Вилциня.
В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом. Мужской скиатлон пройдёт в воскресенье, 6 февраля.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.