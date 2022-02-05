Видео ⟩ "Чинят почти каждый день" В Сигулде сломался "умный" пункт для сортировки мусора

С тех пор, как в марте прошлого года был установлен новый пункт сортировки мусора, жительница Сигулды Ирена также установила дома несколько мусорных баков, чтобы иметь возможность правильно сортировать мусор, однако радость была недолгой.

Жительница Сигулды заметила, что в работе аппарата начались проблемы, когда отметка на термометре опустилась ниже нуля градусов.

"Кажется, контейнеры сезонные, рассчитаны только на теплую погоду. Но иногда не работало и летом, что-то застревало. Почти каждый день вижу, как приезжают мастера и чинят! Конечно, уже хорошо , что можно сортировать мусор, но очень часто эта система не работает", - говорит Ирена.

Жители, конечно, рады, что появилась возможность платить только за тот мусор, который выкидываешь сам, а не оплачивать общий. Мусор нельзя выбрасывать и гостям города, так как крышку устройства можно открыть только при помощи карты жителя Сигулды.

Пока только девять жильцов многоквартирных домов сортируют мусор, однако система склонна давать сбои уже из-за несоблюдения правил.

"Самые существенные технические проблемы связаны с неправильным использованием устройства. Мусор необходимо помещать в мешок на 37 литров, этот объем нельзя превышать.

Если мешки большего размера, они уплотняют всю систему, и она уже не работает. Люди также утилизируют "нецелевой" мусор - строительный и пр.", - поясняет директор SIA Jumis Кристине Лусе.