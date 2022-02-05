Отменён матч сборной Латвии с командой Олимпийского комитета России

Игра должна была состояться в субботу, 5 февраля, в 13:45. Вместо этого латвийские хоккеисты проведут тренировку.

Напомним, ранее в составе обеих команд было выявлено несколько сомнительных или положительных тестов на коронавирус, но матч был отменён по другой причине.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отменить все проверочные матчи в период с 3 по 6 февраля. Таким образом, команды ограничатся тренировками своих игроков и избавятся от ненужных контактов вне своего "пузыря".

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля). Сборная Латвии в одной группе сыграет с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).