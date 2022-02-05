Фото, видео ⟩ Команда латышей построила в Пекине снежную Китайскую стену к Олимпиаде

Самые тяжёлые работы для команды из пяти латышей позади, сообщается, что работы прошли успешно, а результат оказался грандиозным как для спортсменов, так и для зрителей.

Латвийская компания в сотрудничестве с немецким партнером Schneestern уже во второй раз участвует в строительстве снежной трассы для Олимпиады и утверждает, что проект этого года особенно уникален. В дизайн снежных элементов были интегрированы значимые китайские культурные объекты, к примеру, трехметровые стены из снежного кирпича вдоль трассы slopestyle, которые визуально имитируют Великую Китайскую стену. Это не только визуально привлечет внимание спортсменов и болельщиков со всего мира, но и послужит защитой от ветра во время тренировок и соревнований.

В середине трассы есть несколько уникальных снежных элементов, которые дадут спортсменам широкие возможности для творческого самовыражения.

"Организаторы в большом количестве подготовили искусственный снег, что позволило сделать снежные элементы очень большими. Там, где планировалась башня, толщина снежной массы достигала 10 метров", - комментирует руководитель команды We Build Parks Янис Янсонс.

Прошел уже месяц с тех пор, как команда из пяти латышей из предприятия We Build Parks - Янис Янсонс, Янис Далецкис, Матиас Абзалонс, Янис Мартинсонс и Арманд Зариньш - и еще семь ребят из немецкого предприятия-партнёра Schneestern находятся на курорте Secret Garden в Пекине, где реализовали самую зрелищную снежную трассу Зимних Олимпийских игр в дисциплине slopestyle.

В настоящее время строительные работы успешно завершены, трасса готова.