Сб, 5.02.2022
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Эгил Левитс, президент

Опрос ⟩ Часть латвийцев вообще не заметила увеличения расходов. А вы?

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

12% населения Латвии не ощущают увеличения ежедневных расходов, в то время как в Литве эта доля составила 15%, а в Эстонии - 17%, сообщили LEТА в банке Citadele, ссылаясь на данные опроса о влиянии инфляции на поведение людей.

Опрос также показывает, что для сокращения расходов экономить больше всего готовы жители Эстонии - 57%, а в Латвии и Литве 50% и 45% соответственно. В Латвии самыми бережливыми оказались женщины в возрасте от 60 до 74 лет.

По данным опроса, 32% жителей Латвии решили отказаться от запланированных крупных покупок. При этом 13% готовы финансировать рост цен на продукты питания, электроэнергию и тепло из сбережений.

12% респондентов в Латвии готовы взять на себя дополнительную работу или нагрузку, чтобы больше зарабатывать, и чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, которые живут в Риге или Рижском регионе и зарабатывают 351-550 евро в месяц.

Руководитель отдела обслуживания частных лиц банка Citadele Янис Мурниекс отмечает, что рост цен на продукты питания и коммунальные услуги оказывает влияние как на физических лиц, так и на предприятия. В такие периоды очень важно иметь семейную или индивидуальную "подушку безопасности" в размере как минимум трехмесячных расходов.

Положительно, что 18% опрошенных жителей Латвии готовы экономить ради создания накоплений. В Эстонии такой ответ дали 29% населения, говорит Мурниекс.

Опрос был проведен в январе 2022 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. В нем участвовали по 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет в каждой из стран Балтии.


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