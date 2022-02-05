Опрос ⟩ Часть латвийцев вообще не заметила увеличения расходов. А вы?

Опрос также показывает, что для сокращения расходов экономить больше всего готовы жители Эстонии - 57%, а в Латвии и Литве 50% и 45% соответственно. В Латвии самыми бережливыми оказались женщины в возрасте от 60 до 74 лет.

По данным опроса, 32% жителей Латвии решили отказаться от запланированных крупных покупок. При этом 13% готовы финансировать рост цен на продукты питания, электроэнергию и тепло из сбережений.

12% респондентов в Латвии готовы взять на себя дополнительную работу или нагрузку, чтобы больше зарабатывать, и чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, которые живут в Риге или Рижском регионе и зарабатывают 351-550 евро в месяц.

Руководитель отдела обслуживания частных лиц банка Citadele Янис Мурниекс отмечает, что рост цен на продукты питания и коммунальные услуги оказывает влияние как на физических лиц, так и на предприятия. В такие периоды очень важно иметь семейную или индивидуальную "подушку безопасности" в размере как минимум трехмесячных расходов.

Положительно, что 18% опрошенных жителей Латвии готовы экономить ради создания накоплений. В Эстонии такой ответ дали 29% населения, говорит Мурниекс.