Фото ⟩ Протестующие против ограничений заблокировали центр Хельсинки. Полиция задержала 55 человек

В пятницу, 4 февраля, поздно вечером около 100-200 автомобилей перекрыли движение на улице Маннерхейминтиэ в центре города. Некоторые протестующие решили провести ночь в своих машинах.

Хотя демонстрация должна была пройти с 18 до 22 часов, несанкционированное мероприятие затянулось.

Около 21:30 издание Iltalehti сообщило, что в руках протестующих все чаще можно заметить бутылки водки и банки из-под пива. Кроме того, была использована пиротехника.

Протестующие мешали полиции отбуксировать блокирующие движение автомобили и проткнули шины одного эвакуатора.

Согласно заявлению организаторов, протест должен продлиться до среды, передает Yle.

Ранее организаторы демонстрации заявили, что намерены добиваться заявленных целей также путем гражданского неповиновения.

Протест Convoy Finland ориентируется на марш грузовиков, который прошел в Канаде неделю назад.