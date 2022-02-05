Forbes: Латвия - одна из самых щедрых стран в отношении олимпийских медалистов
По оценкам журнала Forbes, правительство Латвии пообещало медалистам одну из самых щедрых премий среди всех государств-участников Зимних Олимпийских игр в Пекине.
По оценкам журнала Forbes, правительство Латвии пообещало медалистам одну из самых щедрых премий среди всех государств-участников Зимних Олимпийских игр в Пекине.
В Олимпиаде в Пекине участвует 91 страна. Согласно информации, собранной Forbes, Латвия за золотую медаль пообещала олимпийцам 142 288 евро (примерно 159 тысяч долларов США), а в командных соревнованиях - 462 862 евро (477 тысяч долларов США), заняв таким образом шестое место.
Самое большое финансовое вознаграждение за олимпийское золото обещано гонконгским олимпийцам, которые получат денежный приз в размере пяти миллионов гонконгских долларов (около 642 тысяч долларов).
Второе место в списке самых щедрых стран заняла Турция, пообещавшая обладателю золотой медали 383 тысячи долларов США.
В тройке лидеров также Малайзия, которая готова наградить олимпийских чемпионов премией в размере 238 тысяч долларов США.
Опередили Латвию и еще две страны - Италия с 201 тысячей долларов США и Кипр с 168 тысячами долларов США для своих золотых олимпийцев.
Достаточно щедрые премии обещает и Литва, разделившая в списке с Болгарией 8-е/9-е место. Эти страны готовы выплатить бонусы своим олимпийцам в размере 143 000 долларов.
Не отстает и Эстония, которая пообещала наградить олимпийских чемпионов денежной премией в размере 112 тысяч долларов США, заняв таким образом 11-е место в общем списке.
Самые большие премиальные за золото в Пекине обещают:
#Olympics facts you may not know: The Gold Medal bonus by country https://t.co/LukYQpbQDF pic.twitter.com/LgoRSRJW2e— Forbes (@Forbes) February 4, 2022