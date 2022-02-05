Forbes: Латвия - одна из самых щедрых стран в отношении олимпийских медалистов

В Олимпиаде в Пекине участвует 91 страна. Согласно информации, собранной Forbes, Латвия за золотую медаль пообещала олимпийцам 142 288 евро (примерно 159 тысяч долларов США), а в командных соревнованиях - 462 862 евро (477 тысяч долларов США), заняв таким образом шестое место.

Самое большое финансовое вознаграждение за олимпийское золото обещано гонконгским олимпийцам, которые получат денежный приз в размере пяти миллионов гонконгских долларов (около 642 тысяч долларов).

Второе место в списке самых щедрых стран заняла Турция, пообещавшая обладателю золотой медали 383 тысячи долларов США.

В тройке лидеров также Малайзия, которая готова наградить олимпийских чемпионов премией в размере 238 тысяч долларов США.

Опередили Латвию и еще две страны - Италия с 201 тысячей долларов США и Кипр с 168 тысячами долларов США для своих золотых олимпийцев.

Достаточно щедрые премии обещает и Литва, разделившая в списке с Болгарией 8-е/9-е место. Эти страны готовы выплатить бонусы своим олимпийцам в размере 143 000 долларов.

Не отстает и Эстония, которая пообещала наградить олимпийских чемпионов денежной премией в размере 112 тысяч долларов США, заняв таким образом 11-е место в общем списке.

Самые большие премиальные за золото в Пекине обещают:

Гонконг (642 000 $) Турция (383 000 $) Малайзия (238 000 $) Италия (201 000 $) Кипр (168 000 $) Латвия (159 000 $) Венгрия (156 000 $) Болгария (143 000 $) Литва (143 000 $) Косово (123 000 $) Эстония (112 000 $) Чехия (110 000 $)