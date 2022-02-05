Сб, 5.02.2022
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Forbes: Латвия - одна из самых щедрых стран в отношении олимпийских медалистов

Латвийская делегация перед вылетом на Олимпиаду в Пекин ФОТО: Paula Čurkste/LETA

По оценкам журнала Forbes, правительство Латвии пообещало медалистам одну из самых щедрых премий среди всех государств-участников Зимних Олимпийских игр в Пекине.

В Олимпиаде в Пекине участвует 91 страна. Согласно информации, собранной Forbes, Латвия за золотую медаль пообещала олимпийцам 142 288 евро (примерно 159 тысяч долларов США), а в командных соревнованиях - 462 862 евро (477 тысяч долларов США), заняв таким образом шестое место.

Самое большое финансовое вознаграждение за олимпийское золото обещано гонконгским олимпийцам, которые получат денежный приз в размере пяти миллионов гонконгских долларов (около 642 тысяч долларов).

Второе место в списке самых щедрых стран заняла Турция, пообещавшая обладателю золотой медали 383 тысячи долларов США.

В тройке лидеров также Малайзия, которая готова наградить олимпийских чемпионов премией в размере 238 тысяч долларов США.

Опередили Латвию и еще две страны - Италия с 201 тысячей долларов США и Кипр с 168 тысячами долларов США для своих золотых олимпийцев. 

Достаточно щедрые премии обещает и Литва, разделившая в списке с Болгарией 8-е/9-е место. Эти страны готовы выплатить бонусы своим олимпийцам в размере 143 000 долларов.

Не отстает и Эстония, которая пообещала наградить олимпийских чемпионов денежной премией в размере 112 тысяч долларов США, заняв таким образом 11-е место в общем списке.

Самые большие премиальные за золото в Пекине обещают:

  1. Гонконг (642 000 $)
  2. Турция (383 000 $)
  3. Малайзия (238 000 $)
  4. Италия (201 000 $)
  5. Кипр (168 000 $)
  6. Латвия (159 000 $)
  7. Венгрия (156 000 $)
  8. Болгария (143 000 $)
  9. Литва (143 000 $)
  10. Косово (123 000 $)
  11. Эстония (112 000 $)
  12. Чехия (110 000 $)

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