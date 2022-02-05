Спасти Райана: в Марокко ребенок провалился в 32-метровый колодец. Переживает вся страна

Мальчик по имени Райан играл возле колодца в Тамруте, расположенном от в 100 километрах от северного города Шефшауэн, и случайно провалился внутрь.

С вечера вторника на этом месте ведутся спасательные работы. В пятницу они приблизились к завершающей стадии, однако появился риск обвала почвы.

Этот фактор в сочетании со смесью каменистых и песчаных грунтов побудил спасателей не пытаться добраться до мальчика, расширяя колодец, а построить рядом с ним огромную траншею.

Как только траншея достигнет той же глубины, что и колодец, спасатели смогут начать копать горизонтально, чтобы добраться до мальчика.

"Мы почти у цели", - сказал в пятницу днем ​​один из руководителей операции Абдесалам Макуди. "Мы работаем без перерыва уже три дня, но вся спасательная команда держится".

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Отец Райана, в момент ЧП чинивший колодец, признал, что они с матерью ребенка "сокрушены и очень обеспокоены" из-за случившегося.

"В тот единственный момент я отвел от него взгляд, и малыш упал в колодец. Я не спал ни минуты", - говорит он.

В четверг в колодец была спущена камера. Согласно заснятому, мальчик жив и находится в сознании, хотя у него, похоже, незначительные травмы головы.

Спасатели спустили в колодец кислородную маску, еду и воду, на месте работает бригада медиков. На место также прибыл вертолет, который доставит мальчика в больницу, как только его извлекут из колодца.