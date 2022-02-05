Фото ⟩ У Аминаты плохие новости: как готовятся полуфиналисты конкурса Supernova?

"У меня не очень хорошие новости! Иногда что-то идет не так, как планировалось, и, к сожалению, я больна... У меня появились симптомы в начале этой недели. В настоящее время я нахожусь на самоизоляции, и если все пойдет хорошо, я смогу выйти на сцену в следующие выходные! Это значит, что сегодня я не смогу участвовать в Supernova, находясь на сцене в студии LTV вместе с другими участниками. Кажется ироничным, что все эти годы я берегла здоровье и ни разу не болела… И впервые я заболела как раз перед таким важным событием в моей карьере.