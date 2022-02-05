Фото ⟩ У Аминаты плохие новости: как готовятся полуфиналисты конкурса Supernova?

В полуфинал попала Амината с песней I'm Lettting You Go. В соцсетях певица сообщила, что заболела, а потому не сможет выйти на сцену вместе с другими участниками. По словам певицы, она будет выступать удаленно - из дома.
"У меня не очень хорошие новости! Иногда что-то идет не так, как планировалось, и, к сожалению, я больна... У меня появились симптомы в начале этой недели. В настоящее время я нахожусь на самоизоляции, и если все пойдет хорошо, я смогу выйти на сцену в следующие выходные! Это значит, что сегодня я не смогу участвовать в Supernova, находясь на сцене в студии LTV вместе с другими участниками. Кажется ироничным, что все эти годы я берегла здоровье и ни разу не болела… И впервые я заболела как раз перед таким важным событием в моей карьере.
Однако я готова воспользоваться единственной возможностью - выступить удаленно, из дома! На данный момент это единственный способ…" - написала Амината в Instagram.
Остальные участники Supernova: Беатрисе Хейслере, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, KATŌ, Линда Рушениеце, Маркус Рива, Mēs Jūs Mīlam, Микс Дукурс, Микс Галвановскис, Патрик Петерсон, RAUM, The Coco'nuts и Зелма.
Ранее Маркус Рива дал интервью RUS TVNET.
Большой финал пройдет 12 февраля. На него квалифицируется только десять человек из 17 заявленных сегодня. Судить конкурсантов будет жюри и зрители, чьи голоса будут суммироваться. За своего фаворита можно голосовать неограниченное количество раз.
Участников для Supernova 2022 отбирало специальное жюри. Цель конкурса найти артиста и песню, которые представят Латвию на "Евровидении-2022" в Италии.