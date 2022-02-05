5 февраля в одном абзаце ⟩ Невероятное спасение ребенка, обиженный Домбрава и первые медали Олимпиады

Covid-19 в повестке подвинула Олимпиада в Пекине. В первый день соревнований медальный зачет возглавила Норвегия, а у россиян историческая медаль в биатлоне. СМИ продолжают обсуждать, как Путин "заснул" во время прохода украинцев на открытии Олимпиады, а тем временем был отменен матч сборной Латвии с командой Олимпийского комитета России. Кстати, по оценкам Forbes, Латвия - одна из самых щедрых стран в отношении олимпийских медалистов. Возвращаясь к ковиду - за сутки в Латвии выявлен 10 501 новый случай Covid-19, умерли еще 11 человек. В больницах - 905 пациентов. Не скучает не только коронавирус, но и депутаты в Сейме. Домбрава пожаловался на Бондарса в комиссию Сейма по этике. Говорит, что политик на него давит. Другие же и в пандемию так активно работают, что получают компенсации до 750 евро в месяц. Жаль, о компенсациях за подскочившие цены на продукты никто не думает. О событиях в мире - в Польшу прибыли дополнительные силы США, а в России на 76-м году умер режиссер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" Виктор Бутурлин. В завершении немного праздника - сегодня вечером состоится полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. В Сети уже появились снимки с репетиции шоу.