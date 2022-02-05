5 февраля в одном абзаце ⟩ Весь мир следил за Марокко, обиженный Домбрава и первые медали Олимпиады

События дня в одном абзаце
Covid-19 в повестке подвинула Олимпиада в Пекине. В первый день соревнований медальный зачет возглавила Норвегия, а у россиян историческая медаль в биатлоне. СМИ продолжают обсуждать, как Путин "заснул" во время прохода украинцев на открытии Олимпиады, а тем временем был отменен матч сборной Латвии с командой Олимпийского комитета России. Кстати, по оценкам Forbes, Латвия - одна из самых щедрых стран в отношении олимпийских медалистов. Возвращаясь к ковиду - за сутки в Латвии выявлен 10 501 новый случай Covid-19, умерли еще 11 человек. В больницах - 905 пациентов. Не скучает не только коронавирус, но и депутаты в Сейме. Домбрава пожаловался на Бондарса в комиссию Сейма по этике. Говорит, что политик на него давит. Другие же и в пандемию так активно работают, что получают компенсации до 750 евро в месяц. Жаль, о компенсациях за подскочившие цены на продукты никто не думает. О событиях в мире - в Польшу прибыли дополнительные силы США, а в России на 76-м году умер режиссер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила" Виктор Бутурлин. В завершении немного праздника - сегодня вечером состоится полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. В Сети уже появились снимки с репетиции шоу.
На севере Марокко в 32-метровый колодец провалился пятилетний мальчик. Четверо суток подряд спасатели и волонтеры пытались пробраться к нему и вызволить его на поверхность. В субботу в 17:30 по Риге стало известно, что спасателям удалось добраться до мальчика. К сожалению, он погиб. За ходом этой спасательной операции следили во всем мире.
"Тут очень красиво. Думаю, с нашей серой жизнью такое мероприятие точно стоит посетить. Хочется праздника, яркости", - говорят посетители фестиваля больших фонарей "В стране чудес", уже открывшегося в Сигулде. Рассказываем и показываем, стоит ли туда ехать!
Фото дня: Команда латышей построила в Пекине снежную Китайскую стену к Олимпиаде. Оцените!