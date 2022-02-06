Большунов принёс россиянам первое золото на Олимпиаде в Пекине

25-летний Больушнов преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд, опередив своего ближайшего преследователя больше, чем на минуту. Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.

Для Большунова - это первое олимпийское золото в карьере. На Играх-2018 лыжник сумел добыть три серебряные и одну бронзовую медали. Также эта золотая медаль стала первой для команды ОКР на Олимпиаде в Пекине. В последний раз российские лыжники побеждали в скиатлоне на Играх-2006, когда победу одержал Евгений Дементьев.

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российских лыжник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд), третьим стал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).