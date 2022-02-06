Вс, 6.02.2022
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Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns

Большунов принёс россиянам первое золото на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов ФОТО: EPA/Scanpix

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне и принёс команде Олимпийского комитета России (ОКР) первую золотую медаль на Играх в Пекине.

25-летний Больушнов преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд, опередив своего ближайшего преследователя больше, чем на минуту. Отметим, что в начале гонки Большунов упал, но падение не повлияло на лыжника, и он быстро смог вернуться в группу лидеров.

Для Большунова - это первое олимпийское золото в карьере. На Играх-2018 лыжник сумел добыть три серебряные и одну бронзовую медали. Также эта золотая медаль стала первой для команды ОКР на Олимпиаде в Пекине. В последний раз российские лыжники побеждали в скиатлоне на Играх-2006, когда победу одержал Евгений Дементьев. 

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российских лыжник Денис Спицов (отставание 1 минута 11 секунд), третьим стал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Скиатлон - дисциплина, включающая в себя прохождение первой половины трассы классическим стилем, а второй - свободным. В середине гонки спортсмены меняют лыжи.


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