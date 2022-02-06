Умер бывший футболист и тренер Илмар Верпаковскис
В возрасте 63 лет умер бывший футболист, тренер и отец Мариса Верпаковскиса, Илмар Верпаковскис, сообщает Латвийская федерация футбола (LFF).
В возрасте 63 лет умер бывший футболист, тренер и отец Мариса Верпаковскиса, Илмар Верпаковскис, сообщает Латвийская федерация футбола (LFF).
Илмар Верпаковскис большую часть своей футбольной карьеры провёл в лиепайском "Звейниексе", став одним из лидеров команды и много лет являясь её капитаном. Как игрок, он был известен своими скоростью и техникой, а также умением точно выполнять 11-метровые пенальти.
Сезон 1989 года Верпаковскис провёл в рядах "Даугавы" в Риге.
8 апреля 1992 года бывший футболист принял участие в первой игре сборной Латвии по футболу после восстановления независимости, когда на выезде та потерпела поражение от Румынии 0:2. Это был единственный официальный матч для полузащитника в сборной, если не считать двух игр в неофициальном Кубке Балтии годом ранее.
После карьеры игрока долгое время работал с молодыми лиепайскими футболистами.
Илмар Верпаковскис также был отцом самого результативного игрока сборной Латвии за всю историю - Мариса Верпаковскиса.