Умер бывший футболист и тренер Илмар Верпаковскис

Илмар Верпаковскис большую часть своей футбольной карьеры провёл в лиепайском "Звейниексе", став одним из лидеров команды и много лет являясь её капитаном. Как игрок, он был известен своими скоростью и техникой, а также умением точно выполнять 11-метровые пенальти.

Сезон 1989 года Верпаковскис провёл в рядах "Даугавы" в Риге.

8 апреля 1992 года бывший футболист принял участие в первой игре сборной Латвии по футболу после восстановления независимости, когда на выезде та потерпела поражение от Румынии 0:2. Это был единственный официальный матч для полузащитника в сборной, если не считать двух игр в неофициальном Кубке Балтии годом ранее.

После карьеры игрока долгое время работал с молодыми лиепайскими футболистами.