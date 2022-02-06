Вс, 6.02.2022
В тот единственный момент я отвел от него взгляд, и малыш упал в колодец. Я не спал ни минуты. Отец Райана, упавшего в колодец в Марокко
Отец Райана, упавшего в колодец в Марокко

Умер бывший футболист и тренер Илмар Верпаковскис

ФОТО: LFF

В возрасте 63 лет умер бывший футболист, тренер и отец Мариса Верпаковскиса, Илмар Верпаковскис, сообщает Латвийская федерация футбола (LFF).

Илмар Верпаковскис большую часть своей футбольной карьеры провёл в лиепайском "Звейниексе", став одним из лидеров команды и много лет являясь её капитаном. Как игрок, он был известен своими скоростью и техникой, а также умением точно выполнять 11-метровые пенальти.

Сезон 1989 года Верпаковскис провёл в рядах "Даугавы" в Риге.

8 апреля 1992 года бывший футболист принял участие в первой игре сборной Латвии по футболу после восстановления независимости, когда на выезде та потерпела поражение от Румынии 0:2. Это был единственный официальный матч для полузащитника в сборной, если не считать двух игр в неофициальном Кубке Балтии годом ранее.

После карьеры игрока долгое время работал с молодыми лиепайскими футболистами.

Илмар Верпаковскис также был отцом самого результативного игрока сборной Латвии за всю историю - Мариса Верпаковскиса.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back