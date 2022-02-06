Видео ⟩ "И сосед такой же?": психолог рассказала, кто пишет агрессивные комментарии в социальных сетях

"Чем выше уровень напряжения, тем сильнее разобщенность и выше у каждого человека его персональный уровень напряжения, связанный с давлением внешних обстоятельств, организацией его психики и пр., тем сложнее ему почувствовать связь с другими участниками общества.
Такие люди чаще чувствуют себя одинокими. И когда мы с этой трансляции одиночества смотрим на социальные сети, то должны понимать, что чем человек сильнее кричит, чем радикальнее он высказывается, тем больше боли у него внутри. Возможно, он травмирован. Но важно понимать, что, когда люди видят такие громкие агрессивные и поляризованные высказывания в социальных сетях, это создает впечатление, что, мол, посмотрите, если он так агрессивен, то и условно мой сосед такой. Из-за этого происходят обобщения", - отмечает психолог.
Латвийские журналисты Вадим Радионов и Анна Лейтланд-Григорьева запустили проект GremWoman, где рассказывают о сложных и успешных историях женщин мира и Латвии.
Каждая из них смотрит на мир через призму своей роли и каждая история может быть полезной и нужной для тех женщин, которые оказались в непростой жизненной ситуации.
Видео: Выпуск передачи на YouTube-канале "И Грянул Грэм"