Видео ⟩ "И сосед такой же?": психолог рассказала, кто пишет агрессивные комментарии в социальных сетях

Такие люди чаще чувствуют себя одинокими. И когда мы с этой трансляции одиночества смотрим на социальные сети, то должны понимать, что чем человек сильнее кричит, чем радикальнее он высказывается, тем больше боли у него внутри. Возможно, он травмирован. Но важно понимать, что, когда люди видят такие громкие агрессивные и поляризованные высказывания в социальных сетях, это создает впечатление, что, мол, посмотрите, если он так агрессивен, то и условно мой сосед такой. Из-за этого происходят обобщения", - отмечает психолог.