Сборная России по мини-футболу проиграла в финале чемпионата Европы

В решающем матче португальцы обыграли сборную России со счётом 4:2. Стоит отметить, что россияне к 19-й минуте вели со счётом 2:0, но в итоге не смогли удержать преимущество.

Голами в составе португальской сборной отметились Томаш Пасо (19-я минута), Андре Коэлью (27`, 32`) и Пани (40`), который на последних секундах поразил пустые ворота. У россиян голы забили Антон Соколов (10`) и Андрей Афанасьев (13`).

Таким образом, сборная Португалии защитила титул чемпионов Европы, завоёванный в 2018 году. Кроме того, португальцы являются действующими чемпионами мира.

Сборная России побеждала на чемпионате Европы лишь однажды - в 1999 году. После этого россияне 5 раз выходили в финал турнира (2005, 2012, 2014, 2016 и 2022) и каждый раз уступали.

Ранее в матче за третье место сборная Испании уверенно обыграла команду Украины - 4:1. Голами в составе победителей отметились Мигель Мельядо, Франсиско Солано, Бойис и Адольфо Фернандес. Единственный гол в составе украинцев провёл Игорь Чернявский.

Сборная Испании по футзалу является самой титулованной командой в истории чемпионатов Европы, которая выигрывала медали на всех первенствах, начиная с 1996 года (7 золотых, две серебряные и три бронзовые медали).