Фото ⟩ Эстонский рыбак поймал огромную щуку

Для радости действительно были причины: из проруби вытащили щуку весом 10,5 килограмма, сообщает Järva Teataja.

Пальмисте признался, что ему еще никогда не приходилось собственными глазами видеть такую крупную щуку. "Точно метр в длину", - оценил он.