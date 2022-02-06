Вс, 6.02.2022
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Фото ⟩ Эстонский рыбак поймал огромную щуку

Рыбаки с пойманной щукой ФОТО: Erakogu

Директор Пыхья-Ярваского культурного центра в Эстонии Арлет Пальмисте вместе с товарищами снял на озере Преэдику музыкальное видео, на котором рыбаки радуются большому улову, передает Rus.Postimees.

Для радости действительно были причины: из проруби вытащили щуку весом 10,5 килограмма, сообщает Järva Teataja.

Пальмисте признался, что ему еще никогда не приходилось собственными глазами видеть такую крупную щуку. "Точно метр в длину", - оценил он.

Он отметил, что вытащивший щуку рыбак использовал хорошее оборудование, был очень ловок и определенно ему улыбнулась удача. Рыбак решил не отпускать такой крупный улов и пустил щуку на котлеты.


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