Фото ⟩ Эстонский рыбак поймал огромную щуку
Директор Пыхья-Ярваского культурного центра в Эстонии Арлет Пальмисте вместе с товарищами снял на озере Преэдику музыкальное видео, на котором рыбаки радуются большому улову, передает Rus.Postimees.
Директор Пыхья-Ярваского культурного центра в Эстонии Арлет Пальмисте вместе с товарищами снял на озере Преэдику музыкальное видео, на котором рыбаки радуются большому улову, передает Rus.Postimees.
Для радости действительно были причины: из проруби вытащили щуку весом 10,5 килограмма, сообщает Järva Teataja.
Пальмисте признался, что ему еще никогда не приходилось собственными глазами видеть такую крупную щуку. "Точно метр в длину", - оценил он.
Он отметил, что вытащивший щуку рыбак использовал хорошее оборудование, был очень ловок и определенно ему улыбнулась удача. Рыбак решил не отпускать такой крупный улов и пустил щуку на котлеты.