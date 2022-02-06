Латвийский саночник Кристерс Апарйодс занял 5-е место на Играх в Пекине

Победителем соревнований стал немецкий саночник Йоханнес Людвиг, который показал лучший результат по итогам четырёх заездов - 3.48,735. Для 35-летнего Людвига это второе золото Олимпийских игр в карьере. На Играх в Пхёнчхане в 2018 году она стал победителем в эстафете, а в заездах одиночников занял третье место.

Вторым на Играх в Пекине стал представитель Австрии Вольфганг Киндль (отставание 0,160 секунды), третьим - итальянец Доминик Фишналлер (+0,951).

Латвийский саночник Кристерс Апарйодс до последнего заезда имел шансы на попадание на пьедестал и занимал четвёртую строчку, но из-за ошибки в четвёртой попытке занял итоговое 5-е место - ему не хватило до бронзы 0,367 секунды.

Двое других латвийских саночников Гинтс Берзиньш и Артур Дарзниекс заняли 7-е и 18-е места соответственно.

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Напомним, на Олимпиаде-2018 Кристерс Апарйодс занял 11-е место, а Артур Дарзниекс расположился на 24-й строчке.