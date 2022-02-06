Российский генерал в отставке выступил против войны с Украиной и призвал Путина уйти

Обращение датировано 31 января. 5 февраля на него обратил внимание политолог Иван Преображенский, а затем другие комментаторы в интернете, передает "Радио Свобода".

"Сегодня человечество живет в ожидании войны. А война это неизбежные человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Большая война – это огромная трагедия, чье – то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это впервые в ее истории", - говорится в обращении.

Ранее Россия и СССР, по мнению генерала, вели "вынужденные (справедливые) войны", когда "иного выхода не оставалось". Сегодня существованию страны угрожает "деградация жизненно важных сфер", в том числе демографии. Это, как пишет Ивашов, "угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества".

Ивашов считает, что внешние угрозы "не являются в данный момент критическими". Он считает, что Украина как независимое государство имеет право на индивидуальную и коллективную оборону, а "нагнетаемая вокруг Украины ситуация" носит "искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил" в России.

Ивашов также не хочет конфликта со странами НАТО. "Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства" - полагает генерал.

По его мнению, Россия "провоцирует напряженность на грани войны", чтобы отвлечь население от внутренних проблем. В обращении содержится требование к президенту "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и уйти в отставку.

"Обращаемся ко всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы", - говорится в завершении обращения.