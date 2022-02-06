6 февраля в одном абзаце ⟩ Второй день Олимпиады, тысячи грузовиков в очереди и неудавшееся спасение

Выходные подошли к концу, завтра начнется новая рабочая неделя. С каким настроением мы подходим к ней? Для этого нужно прочитать, что же произошло за воскресенье. А произошло много: от очередного роста кумулятивной заболеваемости до юбилея царствования королева Елизаветы II.