6 февраля в одном абзаце ⟩ Второй день Олимпиады, тысячи грузовиков в очереди и неудавшееся спасение

Выходные подошли к концу, завтра начнется новая рабочая неделя. С каким настроением мы подходим к ней? Для этого нужно прочитать, что же произошло за воскресенье. А произошло много: от очередного роста кумулятивной заболеваемости до юбилея царствования королева Елизаветы II.
События дня в одном абзаце
Более 7000 новых случаев и вот - кумулятивная заболеваемость перевалила за 6000. Возможно, поэтому руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска выступает против отмены ограничений. Между тем продолжается Олимпиада, наша первая надежда на медаль не оправдалась, саночник Кристерс Апарйодс занял 5-е место. Больше о том, как прошел второй день, можно прочитать в наших дневниках. Но даже спорт не может отвлечь от растущих цен, средняя стоимость бензина 95-й марки достигла рекорда, эстонские меры не помогли жителям с электрическим отоплением. Стоит ли удивляться, что кто-то пытается обмануть депозитную систему? Что обмануть еще сложнее - пограничный контроль. На границе Беларуси и ЕС в очереди стоят тысячи грузовиков. За границу также собирается выехать канцлер ФРГ, и при посещении Москвы его приглашены сопровождать журналисты DW, которому запрещено вещать в России. Ещё праздник у королевы Елизаветы II - 70 лет на троне, впервые в истории британской монархии. Но есть за рубежом и не самые приятные новости. Несмотря на собранные миллионы, врачи отказываются назначать самое дорогое в мире лекарство мальчику из Краснодара. Есть новости и мрачнее: умер футболист, тренер и отец Мариса Верпаковскиса Илмар Верпаковскис, а в Таллинне найдены мертвыми юная модель и бизнесмен средних лет. Вроде обрадовала погода оттепелью в воскресенье, но синоптики пообещали снегопад в начале недели. В общем, осторожнее водители. А то и в странах потеплее можно попасть в аварию. На Ferrari за полмиллиона евро.
Все обсуждают
А что обсуждать, как не потенциально грядущую войну? Разумеется, никакой уверенности ни у кого нет, но войска продолжают стягиваться...
Чем себя порадовать
Оказывается, в мире есть всего шесть столиц, начинающихся на букву "Р". Надеемся, одну вы точно знаете. Что по еще пяти? Проверьте себя!
Видео дня: Весь мир следил за операцией по спасению пятилетнего мальчика, упавшего в 32-метровый колодец. К сожалению, ребенка спасти не удалось...