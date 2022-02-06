Видео ⟩ В Эстонии автобус съехал в кювет: пассажиры оказались в снежной ловушке

"Наши полицейские взяли лопаты и стали откапывать автобус, чтобы спасти людей. В автобусе были два пассажира, полицейские доставили их пункт назначения в Муствеэ. Автобусная фирма вызвала буксир", - сообщает Йыхвиское отделение.

Транспортный департамент рассказал, что из-за продолжающегося снегопада, сильного ветра и обещанного ледяного дождя на дорогах были очень сложные условия.

Многие главные и второстепенные шоссе стали скользкими от снега и льда, второстепенные дороги местами могут быть непроходимыми.