Вс, 6.02.2022
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Каспарс Берзиньш, советник министра здравоохранения

Видео ⟩ В Эстонии автобус съехал в кювет: пассажиры оказались в снежной ловушке

Скриншот. ФОТО: PPA

В волости Алутагузе автобус съехал в кювет, погрузившись в снег в субботу, 5 февраля. Пассажиры оказались взаперти. На помощь пришли полицейские Йыхвиского отделения полиции.

"Наши полицейские взяли лопаты и стали откапывать автобус, чтобы спасти людей. В автобусе были два пассажира, полицейские доставили их пункт назначения в Муствеэ. Автобусная фирма вызвала буксир", - сообщает Йыхвиское отделение.

Транспортный департамент рассказал, что из-за продолжающегося снегопада, сильного ветра и обещанного ледяного дождя на дорогах были очень сложные условия.

Многие главные и второстепенные шоссе стали скользкими от снега и льда, второстепенные дороги местами могут быть непроходимыми.

Тяжелее всего ситуация была на второстепенных шоссе на востоке Харьюмаа, в Ляэне- и Ида-Вирумаа, где из-за занесенных метелью дорог поступали сообщения о застрявших автобусах и автомобилях.


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