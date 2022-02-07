Пн, 7.02.2022
Большая война - это огромная трагедия, чье-то тяжелое преступление. Так случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это впервые в ее истории. Леонид Ивашов, российский генерал-полковник в отставке
Леонид Ивашов, российский генерал-полковник в отставке

Фото ⟩ Кошкина соблазняет, Собчак провоцирует, а Пугачева хулиганит

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды проведи свои выходные. Узнайте, кто из знаменитостей загорал на пляже, а кто катался на лыжах. 

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