Топ-10 ⟩ Яркие наряды конкурса Supernova, или Карнавал отбора на "Евровидение"
5 февраля прошел полуфинал конкурса Supernova. Предлагаем оценить наряды участников.
5 февраля прошел полуфинал конкурса Supernova. Предлагаем оценить наряды участников.
Напомним, в полуфинале принимали участие:
Амината, Беатрисе Хейслере, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, KATŌ, Линда Рушениеце, Маркус Рива, Mēs Jūs Mīlam, Микс Дукурс, Микс Галвановскис, Патрик Петерсон, RAUM, The Coco'nuts и Зелма.
Ранее Амината сообщила в соцсетях, что заболела, а потому не сможет выйти на сцену вместе с другими участниками. По словам певицы, она будет выступать удаленно - из дома.
Цель конкурса Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.