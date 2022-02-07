Пн, 7.02.2022
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Леонид Ивашов, российский генерал-полковник в отставке

Топ-10 ⟩ Яркие наряды конкурса Supernova, или Карнавал отбора на "Евровидение"

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Mēs Jūs Mīlam и Рой Роджерс
Supernova ФОТО: Foto (LTV/ Lauris Vīksne)

5 февраля прошел полуфинал конкурса Supernova. Предлагаем оценить наряды участников. 

Напомним, в полуфинале принимали участие:

Амината, Беатрисе Хейслере, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, KATŌ, Линда Рушениеце, Маркус Рива, Mēs Jūs Mīlam, Микс Дукурс, Микс Галвановскис, Патрик Петерсон, RAUM, The Coco'nuts и Зелма.

Ранее Амината сообщила в соцсетях, что заболела, а потому не сможет выйти на сцену вместе с другими участниками. По словам певицы, она будет выступать удаленно - из дома.

После голосования жюри и зрителей в финал прошли: Амината, Линда Рушениеце, объединение Mēs Jūs Mīlam, Элина Глузунова, Citi Zēni, Bermudu Divstūris, Bujāns, Микс Галвановскис и RAUM.

Цель конкурса Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.

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Mēs Jūs Mīlam и Рой Роджерс

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