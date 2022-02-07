Видео ⟩ Прогноз Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 февраля: копай глубже - кидай дальше!

Овен

На этой неделе еще один шанс продвинуться в профессии. Неважно, идет ли речь о поиске новой работы или о том, чтобы на старой как-то произрастать, многое будет удаваться. Самые важные дни недели - понедельник, пятница, суббота.

Телец

Тяга к познанию окружающего мира на этой неделе будет сильна как никогда. Идея записаться на интересный обучающий курс, начать новые тренировки или забронировать путешествие может вас захватить полностью. Действительно пора растрясти свои серые будни и добавить в них ярких красок. Самые важные дни недели - четверг, пятница, воскресенье.

Близнецы

Иногда полная неожиданность - это, что нужно, чтобы прийти в себя, встряхнуться. И на этой неделе вы частенько будете встряхиваться и удивляться - сенсационным новостям о знакомых и коллегах, событиям, чужим действиям... Однако каким-то уникальным образом все эти сюрпризики судьбы, даже стрессовые, - к лучшему для вас. Самые важные дни недели - среда и суббота.

Рак

Друзья или романтические увлечения сейчас могут врываться, как ураган, в вашу жизнь. Благодаря новым знакомым вы перестанете вязнуть в старом и решитесь шагнуть в неизведанное. В близких отношениях пришло время задавать друг другу серьезные вопросы. Тайны - это хорошо, но пора поделиться ими с любимым человеком. Самые важные дни недели - пятница, суббота, воскресенье.

Лев

Если что-то вас беспокоило в здоровье, в вашем весе или в питании, сейчас вы способны изменить ситуацию к лучшему. У вас будет достаточно силы воли и дисциплины, чтобы придерживаться более здоровой диеты, начать делать зарядку и вообще - сделать шаг к тому, чтобы стать более организованным членом общества. Однако на этом пути вы обнаружите, что же мешало вам сделать этот шаг раньше. Самые важные дни недели - среда, четверг и воскресенье.

Дева

Девы обычно очень трудолюбивые, но на этой неделе будут в настроении повеселиться, отложить скучные дела и немножечко подрасслабиться. И это правильно - сейчас самые высокие шансы в любви и в романтических знакомствах без продолжения. Не отказывайтесь от тусовок и мероприятий, хотя понятно, что в нашу эпидемиологическую ковид-пору этот совет сомнительный. Но все-таки, общаясь с другими, вы можете встретить кого-то необычного и полезного. Самые важные дни недели - понедельник, четверг и суббота.

Весы

Неделя удачна для того, чтобы ходить в гости и принимать гостей, для душевных ужинов вместе с друзьями. Либо для того, чтобы наладить наконец отношения с этим вечно сверлящим соседом. Если у вас есть желание затеять большую вечеринку, не противьтесь ему - один из гостей может оказаться невероятно привлекательным. Самые важные дни - вторник, суббота и воскресенье.

Скорпион