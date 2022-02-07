Пн, 7.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns

Видео ⟩ Прогноз Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 февраля: копай глубже - кидай дальше!

"В начале недели лучше действовать неспешно, постепенно, при этом работать придется все-таки много и упорно, выверяя детали. (...) Сроки поджимают, но торопиться пока лучше медленно", - посоветовала всем известный российский астролог Василиса Володина и дала советы на предстоящие семь дней для представителей каждого знака Зодиака.

Самый удачный день недели - суббота.

Неделя важна для Овнов, Скорпионов и Стрельцов.

Неожиданные изменения - у Тельцов, Близнецов и Львов.

Романтическая удача поджидает Раков, Дев и Весов.

Прислушаться к себе стоит Козерогам, Водолеям и Рыбам.

Коротко о грядущей неделе от Василисы Володиной::

  • Копай глубже - кидай дальше! Доверься интуиции! Не бойся правды!
  • Много упорной, неспешной и местами монотонной работы (Марс в Козероге никто не отменял).
  • Масса ответственности.
  • Сроки поджимают.
  • Светлые идеи, пускай и немного "странненькие", облегчат тяготы и лишения добровольного трудоголизма (трин Урана к Марсу).
  • В конце недели стараемся найти то, что скрыто. Во всех смыслах.
  • Очередное соединение Меркурия и Плутона в знаке Козерога неизбежно ввинчивает нас в познание тайного. Как дрель неуемного соседа ввинчивается в мозг.
  • К концу недели начнут напоминать о себе события конца января, причем в более приятном формате, чем тогда.
  • Собранность на высоте, нервы напряжены до предела. Вероятны вспышки раздражительности, разговоры на повышенных тонах, грубые шуточки.
  • Я Овен. Мне под руку в пятницу и субботу не попадайтесь. И это не шутка. Но и не грубая, с другой стороны.

Овен

На этой неделе еще один шанс продвинуться в профессии. Неважно, идет ли речь о поиске новой работы или о том, чтобы на старой как-то произрастать, многое будет удаваться. Самые важные дни недели - понедельник, пятница, суббота.

Телец

Тяга к познанию окружающего мира на этой неделе будет сильна как никогда. Идея записаться на интересный обучающий курс, начать новые тренировки или забронировать путешествие может вас захватить полностью. Действительно пора растрясти свои серые будни и добавить в них ярких красок. Самые важные дни недели - четверг, пятница, воскресенье.

Близнецы

Иногда полная неожиданность - это, что нужно, чтобы прийти в себя, встряхнуться. И на этой неделе вы частенько будете встряхиваться и удивляться - сенсационным новостям о знакомых и коллегах, событиям, чужим действиям... Однако каким-то уникальным образом все эти сюрпризики судьбы, даже стрессовые, - к лучшему для вас. Самые важные дни недели - среда и суббота.

Рак

Друзья или романтические увлечения сейчас могут врываться, как ураган, в вашу жизнь. Благодаря новым знакомым вы перестанете вязнуть в старом и решитесь шагнуть в неизведанное. В близких отношениях пришло время задавать друг другу серьезные вопросы. Тайны - это хорошо, но пора поделиться ими с любимым человеком. Самые важные дни недели - пятница, суббота, воскресенье.

Лев

Если что-то вас беспокоило в здоровье, в вашем весе или в питании, сейчас вы способны изменить ситуацию к лучшему. У вас будет достаточно силы воли и дисциплины, чтобы придерживаться более здоровой диеты, начать делать зарядку и вообще - сделать шаг к тому, чтобы стать более организованным членом общества. Однако на этом пути вы обнаружите, что же мешало вам сделать этот шаг раньше. Самые важные дни недели - среда, четверг и воскресенье.

Дева

Девы обычно очень трудолюбивые, но на этой неделе будут в настроении повеселиться, отложить скучные дела и немножечко подрасслабиться. И это правильно - сейчас самые высокие шансы в любви и в романтических знакомствах без продолжения. Не отказывайтесь от тусовок и мероприятий, хотя понятно, что в нашу эпидемиологическую ковид-пору этот совет сомнительный. Но все-таки, общаясь с другими, вы можете встретить кого-то необычного и полезного. Самые важные дни недели - понедельник, четверг и суббота.

Весы

Неделя удачна для того, чтобы ходить в гости и принимать гостей, для душевных ужинов вместе с друзьями. Либо для того, чтобы наладить наконец отношения с этим вечно сверлящим соседом. Если у вас есть желание затеять большую вечеринку, не противьтесь ему - один из гостей может оказаться невероятно привлекательным. Самые важные дни - вторник, суббота и воскресенье.

Скорпион

Если где-то есть проблема - вы сможете ее решить. Если кому-то нужна помощь - вы поможете. В общем, вы герой этой недели и просто нарасхват. В личных отношениях ваш магнетизм тоже повышенный, но вот тут угодить всем будет несколько сложнее, чем на работе. Самые важные дни - вторник, суббота, воскресенье.

Стрелец

Хорошо, когда есть уверенность в себе, а особенно приятно, когда она в деньгах и в собственной работе. На этой неделе уверенность будет и высокой, и обоснованной, что приятно. В голову будут приходить дельные и талантливые идеи о том, как больше заработать, продолжается тренд прошлой недели. Обязательно поделитесь этими идеями с окружающими. Кто-то из них предложит помощь, воплотит их в жизнь. Самые важные дни - вторник и пятница.

Козерог

Сейчас у вас как никогда много сил и энергии для того, чтобы последовательно менять свою жизнь к лучшему. Начинайте! Выражайте мысли и чувства, потому что на этой неделе это тоже легче, чем обычно. Если хотите высказаться - не молчите. Вас не только услышат, но и поймут. Обсудите с друзьями и коллегами ваши карьерные планы. Или совместный мозговой штурм очень может быть уместен именно на этой неделе. Самые важные дни - вторник и суббота.

Водолей

Самое важное сейчас - не снаружи, а внутри вас. Прислушайтесь к своей интуиции, доверяйте предчувствиям, снам. Правильное решение может прийти очень необычным образом - например, во сне. Говорите про свои озарения с любимыми и близкими, про свои смутные ожидания, ощущения. Не бойтесь идти туда, куда манит интуиция, даже если это как-то не сочетается с вашими планами. Важными будут вторник, среда и суббота

Рыбы

Рыбы обычно очень избирательны в общении, но на этой неделе они почувствуют стремление расширить круг знакомств. Новые люди, мероприятия, вечеринки могут манить, и не зря. Потому что необычные интеллектуальные разговоры, обмен идеями, мнениями с другими людьми будут особенно стимулирующими, можно так сказать, и запомнятся надолго. Самые важные дни недели - четверг, пятница и суббота.

Более подробный прогноз на неделю с 7 по 13 февраля от Василисы Володиной - на видео ниже:


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