Сборная Сенегала впервые в истории выиграла Кубок Африки

В решающем матче сборная Сенегала по пенальти одержала победу над командой Египта - 0:0 (4:2).

Основное и дополнительное время завершились вничью - 0:0. Сенегал мог забить на 7-й минуте первого тайма, но Садио Мане не смог реализовать пенальти - его удар отразил голкипер египтян Мохамед Абугабаль. В дальнейшем команды так и не смогли поразить ворота, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Сенегала.

Таким образом, сборная Сенегала впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций, ранее они дважды проигрывали в финальных встречах турнира в 2002 и 2019 годах.

Египтяне являются рекордсменами по победам в континентальном первенстве, на их счету семь титулов, но в последний раз сборная Египта побеждала в 2010 году.

В матче за третье место Камерун победил Буркина-Фасо в серии пенальти со счётом 5:3 (основное время - 3:3). Стоит отмеитить, что к 71-й минуте сборная Буркина-Фасо вела с разницей в три мяча, но камерунцы сумели сравнять счёт до конца основного времени, а затем одержать победу в серии пенальти.