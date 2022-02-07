Пн, 7.02.2022
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Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns

Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде

Камила Валиева ФОТО: AP/Scanpix

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) одержала победу в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

Российские фигуристы стали недосягаемыми для конкурентов после 7 из 8 видов командного турнира. Досрочную победу россиянам принесли Синицина и Кацалапов, которые показали второй результат в произвольном танце в танцах на льду. После их проката отрыв россиян перестал позволять соперникам претендовать на золото.

В заключительном виде программы командного турнира 15-летняя Валиева, несмотря на падение, за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и заняла первое место. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей - канадка Мадлен Скизас (132,04).

По итогам командного турнира по фигурному катанию россияне набрали 74 балла. Серебряные медали выиграли американцы Натан Чен, Винсент Чжоу (одиночники), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/ Эван Бейтс (танцы на льду), Алекса Книрим/ Брэндон Фрейзер (пары), Карен Чен (одиночница) - 65 очков.

Бронзовыми призёрами стали японцы Сёма Уно, Юма Кагияма (одиночники), Мисато Комацубара/Тим Колето (танцы на льду), Рику Миура/Рюити Кихара (пары), Вакаба Хигути, Каори Сакамото (одиночницы) - 63 балла.

Это золото стало вторым для россиян на Олимпиаде. Таким образом, команда ОКР стала лидером медального зачёта Игр в Пекине, обойдя Норвегию и Швецию.


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