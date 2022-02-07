Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, перед вылетом в США, также сообщил, что Германия готова направить дополнительные силы военнослужащих в страны Балтии.

"Мы готовы делать все необходимое, чтобы укрепить присутствие Германии в операциях НАТО в Балтии", - в интервью ARD сказал Шольц.

Германия в Литве руководит международной боевой группой с более чем 1000 военнослужащими, которая является из четырех миссий расширенного присутствия, которые НАТО в 2017 году направило в страны Балтии и Польшу, реагируя на то, что Россия аннексировала Крымский полуостров. В Литве сейчас размещены около 500 немецких военнослужащих.

Ламбрехт в интервью сообщила, что дополнительные силы военнослужащих доступны, и сейчас ведутся переговоры с Литвой по поводу того, что именно подошло бы лучше всего.

Ламбрехт также сообщила, что Германия направит в Румынию истребители Eurofighter.

"Все страны НАТО могут на нас положиться", - отметила министр.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, что между Литвой и Германией ведутся переговоры о расширении сил НАТО в Литве.

Ламбрехт в интервью Funke Media Group защитила решение Германии не поставлять оружие Украине.

Она сказала, что позицией правительства уже давно, в том числе во время прошлого канцлера, было не поставлять оружие кризисным регионам, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации.

Подобное мнение выразил и Шольц: "Многие годы у правительства Германии был ясный курс на то, что мы не поставляем в кризисные зоны, и что мы не поставим летальное оружие Украине".

В нынешнем кризисе речь идет о "предотвращении войны в Европе, и я нахожусь в долгу перед гражданами нашей страны", - указал Шольц.

Он также отметил, что Германия готова затормозить проект Nord Stream 2, если Россия вторгнется в Украину.