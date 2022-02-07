Глава больницы: Отмену ковидных доплат можно будет сравнить с "моральным похмельем"

По его словам, доплаты в размере 100%, которые медработники получают за работу с ковидными пациентами, существуют уже два года, и персонал начал воспринимать их как базовую зарплату. Их отмена, как признает глава больницы, можно сравнить с "моральным похмельем", которое будет очень тяжелым.

По его мнению, выходом может быть реформа зарплат, начатая еще во время предыдущего министра здравоохранения Илзе Винькеле, однако сейчас дальнейшие шаги по реализации этой реформы сделаны не были.

Эти два года пандемии были полны вызовов. С одной стороны, по словам Муциньша, больница привлекла много инвестиций и большое внимание общественности, потому что открытость экономики и привычки людей зависели от больниц, в результате чего на нее легло большое бремя ответственности. С другой стороны, больница в эти два года работала в довольно рваном темпе.

Муциньш рассказал, что за это время были открыты дополнительные подразделения, тогда как другие были закрыты. "Мы ограничили работу в какой-то момент и тогда в отдельные месяцы пытались достигнуть максимального количества пациентов, которого позволяла ситуация", - описал то время глава больницы.