Сборная Канады заставила российских хоккеисток играть в масках

Изначально встреча должна была стартовать в 6:10 по латвийскому времени, но сборная Канады отказалась выходить на лёд. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок.

Сборной Канады не стали засчитывать техническое поражение за отказ выходить на лёд, а решили перенести встречу на час.

Спустя час хоккеистки обеих команд вышли на лёд в медицинских масках типа N-95, дыхание в которых сильно затруднено. "Сегодня произошла задержка в начале матча между женской сборной ОКР и канадской командой. В соответствии с обсуждениями между двумя командами обе согласились, что будут в играть масках", - заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщает "Матч ТВ", для игр первой половины дня нужно было сдавать тест в 5 утра, но российские хоккеистки не стали этого делать и сдали тест в 8 утра после завтрака. Позже стало известно, что регламент ковид-тестов изменился накануне вечером.

Первые два периода хоккеистки обеих команд и судьи находились на льду в масках, а в третьем периоде россиянкам разрешили играть без них, так как пришли результаты тестов. Канадки играли в масках до финальной сирены и одержали разгромную победу со счётом 6:1.

"Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Не совсем понимаем, что произошло. Судьи сказали нам подождать информацию, мы немного подождали, а потом начался матч. Всё, в принципе, нормально. Удивило ли поведение канадок? Нет, не удивило! Каково играть в масках? Да, непривычно, но я ещё раз повторюсь, что сейчас такая ситуация. Мы должны принять те требования, которые нам выдвигают, и играть как можем. Спасибо, что вообще дали нам сыграть этот матч", - сказала российская хоккеистка Александра Вафина в эфире "Матч ТВ".