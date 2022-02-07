Covid-19 ⟩ За сутки 3646 новых случаев. Количество пациентов в больницах превысило 1000 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:​

три человека - в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

8 скончавшихся не были привиты от Covid-19 или не закончили курс вакцинации, один был вакцинирован.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1288 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2358 человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки составляет 6035,1 случая.

Всего вчера было сделано 9396 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 38,8%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 453 751 жителя Латвии, умерли 4960 зараженных.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 967 до 1056 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

За минувшие сутки госпитализированы 119 пациентов с Covid-19, выписаны 15 человек.

Основной диагноз Covid-19 имеют 579 госпитализированных.

Среди пациентов с основным диагнозом Covid-19 у 503 среднетяжелое течение заболевания, состояние 76 человек - тяжелое.

Вакцинация

На прошлой неделе темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии были самыми низкими с марта 2021 года, когда вакцины еще были в ограниченном количестве, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

В целом на прошлой неделе привилось около 23 500 человек, что составляет примерно 3400 человек в день.

На прошлой неделе люди в основном прививались бустерными вакцинами - 79% от общего количества вакцинированных, и только 6,5% привились первой дозой.

В воскресенье прививки от Covid-19 сделали 319 человек, в том числе первую - всего 19, а завершили процесс вакцинации 47, из них шесть человек были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Бустерные вакцины вчера получили 253 человека.

В целом по крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили около 1,053 млн человек, или 56% жителей страны, в том числе вторую дозу получили около 1,005 млн жителей, а еще около 286 000 человек привились вакциной Johnson & Johnson, поэтому общее количество закончивших вакцинацию составляет 1,29 млн, или 68,6% населения страны.

Общее количество получивших первую дозу и вакцину Johnson & Johnson составляет примерно 1,34 млн человек, а бустерную вакцинацию прошли 464 000 человек, или 14,65% населения.

Среди взрослого населения первую прививку от Covid-19 получили около 64%, завершили процесс вакцинации около 80%, а привились бустерной вакциной - около 31%.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 7538 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Трое скончавшихся были полностью привиты от коронавируса.

Из установленных на минувшей неделе случаев 6463 были первичными заражениями, 1070 - вторичными, а пять пациентов заразились в третий раз.

С пятницы повторные заражения включаются в статистку, если человек получил два положительных ответа теста не менее чем через 90 дней.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1577 человек, из них 102 - в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 800 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 5131,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 46,3%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели 756,2 тыс. человек, умерло почти 8 тыс. человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии подтвержден 4621 новый случай коронавируса, скончались шесть человек.

У 241 из госпитализированных коронавирус в тяжелой форме. Из них 167 человек (69,3 процента) не вакцинированы, а у 74 человек (30,7 процента) завершен курс вакцинации.

За минувшие сутки проанализировано 7858 тестов, позитивный результат дал 4621 тест. За минувшие семь дней на 100 000 полностью вакцинированного населения в Эстонии заражались в среднем по 417,8 человека в день, а на 100 000 невакцинированных - в среднем 630,8 человека в день.