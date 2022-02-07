Почти каждый десятый житель. Елгава - в лидерах Латвии по уровню заболеваемости Covid-19

В Елгаве 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения в субботу составил 9305 случаев, вдвое превысив средний уровень по стране. Отметка 9000 случаев на 100 000 населения превышена также в Марупском крае, а 8000 случаев - в Кекавском.

В среднем по Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость составляет 6051,3 случая на 100 000 населения. Помимо упомянутых самоуправлений, средний показатель превышен также в Адажском и Олайнском краях, в Риге, Даугавпилсе, Баускском, Саласпилсском, Ропажском, Елгавском и Сигулдском краях.

Ниже 2000 случаев кумулятивная заболеваемость в настоящее время только в Вараклянском крае.

Самое большое количество заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге - 44 135. В Даугавпилсе инфицировались 5696 человек, в Елгаве - 5149, в Огрском крае - 3208, в Марупском крае - 3002, в Лиепае - 2953, в Баускском крае - 2940, в Кекавском крае - 2701, в Юрмале - 2595, в Валмиерском крае - 2549.