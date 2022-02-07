На этой неделе осадков будет меньше; снег местами растает

Как сообщает агентство LETA, в темное время суток на дорогах часто будет образовываться обледенение, так как температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. При ясном небе столбик термометра ночью может опуститься на пару градусов ниже нуля, в свою очередь максимальная температура воздуха составит от 0...+2 градусов на востоке страны до +3...+5 градусов в Курземе и Земгале.