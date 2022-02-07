На этой неделе осадков будет меньше; снег местами растает
На этой неделе в Латвии периодически ожидаются осадки в виде снега и дождя, однако они не будут столь сильными, как в понедельник и в конце прошлой недели, сообщают синоптики.
На этой неделе в Латвии периодически ожидаются осадки в виде снега и дождя, однако они не будут столь сильными, как в понедельник и в конце прошлой недели, сообщают синоптики.
Как сообщает агентство LETA, в темное время суток на дорогах часто будет образовываться обледенение, так как температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. При ясном небе столбик термометра ночью может опуститься на пару градусов ниже нуля, в свою очередь максимальная температура воздуха составит от 0...+2 градусов на востоке страны до +3...+5 градусов в Курземе и Земгале.
В Курземе и Земгале снег растает, поднимется уровень воды и затопит низины.
Ожидается главным образом западный ветер, которые периодически может становиться порывистым.
В конце недели ожидается более прохладная погода, в ночь на субботу температура воздуха местами может опуститься до -10 градусов. В свою очередь следующая неделя, скорее всего, будет теплее, периодически возможны осадки.