Пн, 7.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
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На этой неделе осадков будет меньше; снег местами растает

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На этой неделе в Латвии периодически ожидаются осадки в виде снега и дождя, однако они не будут столь сильными, как в понедельник и в конце прошлой недели, сообщают синоптики.

Как сообщает агентство LETA, в темное время суток на дорогах часто будет образовываться обледенение, так как температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. При ясном небе столбик термометра ночью может опуститься на пару градусов ниже нуля, в свою очередь максимальная температура воздуха составит от 0...+2 градусов на востоке страны до +3...+5 градусов в Курземе и Земгале.

В Курземе и Земгале снег растает, поднимется уровень воды и затопит низины.

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Ожидается главным образом западный ветер, которые периодически может становиться порывистым.

В конце недели ожидается более прохладная погода, в ночь на субботу температура воздуха местами может опуститься до -10 градусов. В свою очередь следующая неделя, скорее всего, будет теплее, периодически возможны осадки.


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