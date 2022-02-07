В воскресенье в Тукумском крае поезд насмерть сбил человека

29 вызовов были связаны с тушением пожаров, 86 - со спасательными работами, а 19 оказались ложными.

В воскресенье в 11:48 был получен вызов в волость Малпилс Сигулдского края, где микроавтобус врезался в дерево. Один человек из машины выбрался, однако второго спасателям пришлось вызволять при помощи гидравлических инструментов. После этого пострадавший был передан Службе неотложной медицинской помощи. В 13:39 VUGD работу на месте происшествия завершила.