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В галерее смартфона мы храним тысячи фотографий повседневных, а также особенных моментов нашей жизни. Эти галереи словно реальные фотоальбомы, которые мы листали 15 лет назад, погружаясь в воспоминания о пережитом. Сегодняшние камеры, встроенные в смартфоны, позволяют делать незабываемые снимки в любом месте и в любое время и мгновенно поделиться ими со своими близкими и подписчиками в социальных сетях. Чтобы запечатлеть каждый момент таким, какой он есть, эксперт компании Huawei рассказывает об особенностях камеры смартфона, которая подойдет для любого случая жизни.

Цвета ближе к реальным

Воспроизведение цветов, соответствующих тем, что видим в жизни — сложная задача, с которой сталкивался каждый из нас. Часто закаты окрашивают небо такими яркими красками, что хочется запечатлеть их на незабываемых фотографиях, но кадр, снятый камерой телефона, зачастую далек от увиденного, отображая ярко-оранжевые тона тускло и расплывчато. Похожая ситуация может возникнуть при выборе цветовых тонов для ремонта дома. Образцы в магазине и на фотографиях выглядят совсем по-другому, что затрудняет выбор одного из них позже, когда вы находитесь дома.

«Новейшие камеры для смартфонов становятся все более и более профессиональными, предлагая системы с несколькими объективами и различные дополнительные функции, обеспечивающие удобство съемки. Смартфоны новой серии Huawei P50 оснащены технологией XD Fusion Pro, которая имеет улучшенную систему обнаружения окружающего освещения, позволяющую камере уловить каждый оттенок цвета. Чтобы производительность камеры не терялась, экраны новых смартфонов также оснащены цветовой гаммой P3, содержащей 1,07 миллиарда различных цветовых оттенков, чтобы даже малейший нюанс был виден глазам пользователя», — объясняет Микус Тиллерс, руководитель учебных курсов о продукции Huawei в Латвии.

Селфи высочайшего качества

Делая селфи в одиночку или с друзьями и семьей, мы всегда хотим, чтобы конечный результат был максимально качественным. Большинство смартфонов для удобства пользователей оснащены камерами как на передней, так и на задней панели смартфона, но новейшие складные смартфоны могут стать отличным помощником именно для создания качественных селфи.

«Складные смартфоны очень удобны как для съемки селфи, так и любых других изображений. Когда вы закрываете телефон, основная камера становится фронтальной, а компактный размер смартфона позволяет ему удобно поместиться в вашей ладони, чтобы при поднятии руки, он не выпал. Основная камера Huawei P50 Pocket оснащена тремя объективами, чтобы найти лучшее решение для каждого момента», — утверждает эксперт.

Вблизи - вдали

Яркость полной луны — это одна из красот, которую мы всегда хотим запечатлеть в совершенстве. Часто кажется, что в данный момент луна огромная, но в камере смартфона она выглядит очень маленькой, теряя свое первоначальное очарование. Подобные ситуации случаются, когда находимся на природе и вдалеке видим какое-нибудь лесное животное, которое хотим запечатлеть, но на фотографии оно выглядит как бурое пятно, и не ясно, косуля ли это или кабан.

«64-мегапиксельный перископический зум-объектив, встроенный в смартфон Huawei P50 Pro, позволяет увеличивать изображение от 0,5 до 100 раз, а оптическая технология Huawei XD улучшает качество изображения. Сочетание этого объектива и оптической технологии позволяет запечатлеть удаленные объекты и избежать зернистых и размытых кадров при увеличении», — объясняет Тиллерс.

Темнота больше не помеха

Наслаждаясь концертом или ночной прогулкой под звездным небом, фотографии, которые мы делаем, иногда не соответствуют нашим эмоциям в тот момент. Недостаточное освещение является основной причиной плохого качества изображения, ведь ограничивает возможности камеры, что приводит к зернистости или размытости изображений.

Эксперт рассказывает, что камеры смартфонов оснащены разными вариантами ночных режимов, чтобы позволить творческим замыслам пользователя свободно парить «на высоте птичьего полета». Смартфоны серии Huawei P50 также оснащены мощным ночным режимом, который с помощью искусственного интеллекта восстанавливает важные детали и цветовой контраст, благодаря чему ночное небо не теряет своей красоты.

Ловите каждый момент

Зимние развлечения в горах или успехи младших членов семьи в спорте — это занятия, во время которых часто получаются размытые снимки, потому что камера смартфона не может словить подвижные кадры. В таких случаях помехой может быть и недостаточное освещение, которое помешает камере раскрыть весь свой потенциал.