Готова ли Европа к газовой войне с Россией из-за Украины?

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Европа надеется, что Россия и "Газпром" не пойдут на обострение, и потому ищет временные решения в надежде, что в будущем проблема рассосется за счет нормализации отношений и прорыва в "зеленой" энергетике.

Главное временное решение - поиск альтернативных поставщиков газа. Еврокомиссар Кадри Симсон 4 февраля слетала с этой целью в Баку, а в понедельник отправилась в Вашингтон.

Именно США играют в этом кризисе ключевую роль. И как основной противник России в украинском кризисе, и как ее основной конкурент на газовом рынке и ключевой поставщик сжиженного газа в Европу этой зимой.

Другие мало что могут сделать. Азербайджан качает по газопроводу всего около 10 млрд кубометров в Болгарию, Грецию и Италию, но его доля в европейском балансе и возможности нарастить ее минимальны.

Второй после "Газпрома" поставщик - Норвегия. Она обеспечивает почти 22% потребностей ЕС в газе, но ее добыча на пределе. Собственное производство в ЕС не покрывает и 10%.

Гигантское месторождение Гронинген будет законсервировано в 2022 году. Кризис не убедил Нидерланды продолжить добычу ФОТО: Getty Images

Единственная возможность быстро увеличить импорт - это сжиженный газ, на который сейчас приходится менее 20%.

Его основными производителями являются Катар и США. Однако у них есть текущие контрактные обязательства, и даже Белый дом, искавший поставщиков газа для Европы по всему миру, признает, что простых решений нет, и вряд ли найдется хоть один крупный источник, способный заменить Россию на европейском рынке.

"Мы разговариваем не только с Катаром и прочими, но с очень широким кругом компаний и стран по всему миру. Речь не идет о том, чтобы один или два поставщика резко нарастили поставки, а скорее о небольших дополнительных объемах, но из многих источников", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома на закрытом брифинге.

Среди стран-поставщиков, с которыми вели переговоры США и Евросоюз, назывались Австралия, Нигерия, Алжир. Общаются и с потребителями, вроде Южной Кореи, Японии и даже Китая, чтобы оценить эластичность не только предложения, но и спроса, прежде всего на сжиженный газ.

Однако мало найти альтернативу российскому газу. Его еще нужно доставить и прокачать туда, где он нужен. С этим сложности.

Пусть Европа серьезно и нарастила мощности для импорта сжиженного газа после конфликта с Россией из-за аннексии Крыма в 2014 году, большинство крупных терминалов расположены на западе, в Испании и Франции, откуда вглубь континента почти нет газопроводов.

А самые уязвимые потребители российского газа как раз расположены на востоке Европы. Если ЕС в среднем зависит от "Газпрома" на 40%, то в Латвии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Словакии и Болгарии эта зависимость почти тотальная.

Газовый кризис на годы вперед