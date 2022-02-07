В России отмечено снижение заболеваемости ковидом

Госпитализированы 10 843 заболевших коронавирусом, что на 15 процентов меньше, чем число госпитализированных днем ранее. За два дня до этого также сообщалось о снижении госпитализаций в РФ. Вместе с тем сократилось число тех, кто выздоровел после болезни - 55 683 человека, что на 1,5 процента меньше по сравнению с предыдущими сутками (60 5070).

Согласно опубликованным сведениям, за прошедшую неделю показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 населения составил 763,85 и возрос на 63,04 процента по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости произошло в 84 субъектах Российской Федерации, в том числе в 26 регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Зафиксировано сокращение смертности от коронавируса

По всей стране за минувшие сутки умерли 609 заболевших, что на 7,87 процента меньше, чем днем ранее. Общее число умерших за весь период пандемии составило 336 023 человека.

Наибольшее число больных выявлено в Москве (15 442), Санкт-Петербурге (13 372), и Московской области (12 230), в Челябинской области - 4900, Пермском крае - 4797. При этом В Москве отмечено снижение заболеваемости на 5,7 процента.

За всю пандемию в России инфицированными оказались без малого 13 млн человек. Общее число выздоровевших по стране достигло 10 624954 человек.