Пн, 7.02.2022
Нам в Латвии не нужен праздник, чтобы выпить. В Бразилии много пьют в канун Нового года, на карнавале, а в Латвии будто пьют, потому что сегодня понедельник. Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер
Фелипе Габриэль, проживающий в Латвии бразильский блогер

В школах Риги растет заболеваемость Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Согласно информации, собранной департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, заболеваемость Covid-19 в школах Риги продолжает расти.

Если неделю назад удаленное обучение в различных формах велось в 62 школах, то на этой неделе уже в 71.

Полностью или частично удаленно обучались 486 классов, а на сегодняшний день 541.

Covid-19 затронул на два детских сада больше, чем на прошлой неделе - всего 50 дошкольных учреждений и 106 дошкольных групп.


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