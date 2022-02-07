В школах Риги растет заболеваемость Covid-19
Согласно информации, собранной департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, заболеваемость Covid-19 в школах Риги продолжает расти.
Согласно информации, собранной департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы, заболеваемость Covid-19 в школах Риги продолжает расти.
Если неделю назад удаленное обучение в различных формах велось в 62 школах, то на этой неделе уже в 71.
Полностью или частично удаленно обучались 486 классов, а на сегодняшний день 541.
Covid-19 затронул на два детских сада больше, чем на прошлой неделе - всего 50 дошкольных учреждений и 106 дошкольных групп.