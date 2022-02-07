Пн, 7.02.2022
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Рубенис об Играх в Пекине: "Мне как олимпийцу больно на это смотреть"

Мартиньш Рубенис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бывший латвийский саночник и олимпийский чемпион Мартиньш Рубенис раскритиковал зимние Олимпийские игры, которые в эти дни проходят в Пекине.

Рубенис уже в 2006 году многократно публично протестовал против правонарушений в Китайской Народной Республике. Чтобы привлечь внимание к репрессиям и убийствам, он в 2006 году провёл трёхдневную голодовку перед посольством КНР.

Перед Олимпиадой-2022 в Пекине были опасения, что Рубенису могут отказать в получении визы, но этого не произошло.

"Нельзя продать свою душу. Когда мы прилетели в Китай, я увидел эту красивую и старую землю с богатой историей. В аэропорту нас встретили люди в белых скафандрах, которым наверняка сказали, что мы привезём какую-нибудь новую болезнь. Цветы, развевающиеся флаги коммунистической партии.

Это большой политический театр по типу "смотрите, как у нас здесь всё хорошо". Если кто-то говорит, что не нужно смешивать спорт и политику, я с этим согласен. Но в один из вечеров по телевизору показывали площадь Тяньаньмэн, где было изображение Мао Цзэдуна с олимпийскими кольцами. Так скажите мне, кто здесь не смешивает политику со спортом? Это огромное представление. Мне как олимпийцу больно смотреть на это", - сказал Рубенис в разговоре с Латвийским радио.

"Западный мир не понимает, как люди здесь могут делать что-то наподобие марионеток. Хорошо, что сейчас у всего мира есть возможность это всё увидеть. Мне жаль этих людей, потому что им с раннего детства основательно "промывают мозги". Это видно и ощущается на каждом углу. Поэтому каждый здесь боится сделать шаг, не спросив разрешения. Худшее, что до сих пор делает коммунистическая партия Китая - это незаконное извлечение органов. Агрессия против Тайваня, Гонконга, всего мира, бравада.

Мы понимаем, что деньги делают своё дело. Есть много жадных людей, которые готовы продать свою душу за деньги. В настоящий момент каждый из нас должен сказать себе, приемлемо ли это для нас. Хотим ли мы жить в таком мире", - заключил Рубенис.

Мартиньш Рубенис - первый обладатель медали зимних Олимпийских игр в истории независимой Латвии (2006), двукратный чемпион Европы (2008, 2010) и двукратный вице-чемпион мира (2003) по санном спорту.


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