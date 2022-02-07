Сборная Латвии проиграла в проверочном матче перед Олимпиадой
Сборная Латвии по хоккею потерпела поражение в единственном проверочном матче перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.
Сборная Латвии по хоккею потерпела поражение в единственном проверочном матче перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.
В понедельник, 7 февраля, сборная Латвии провела матч против команды Дании, который закончился со счётом 1:2.
Датчане забросили шайбу в начале матча, а во второй половине встречи Роналд Кениньш сравнял счёт после передачи Каспара Даугавиньша и Мартиньша Карсумса. В оставшееся время сборная Дании забросила победную шайбу.
В качестве тренировки команды провели овертайм, в котором заброшенной шайбой отметился латвийский хоккеист Мартиньш Дзиеркалс.
Напомним, в субботу, 5 февраля, подопечные Харийса Витолиньша должны были провести проверочный матч с командой Олимпийского комитета России (ОКР), но матч был отменён и вместо него сборная Латвии провела тренировку.
Сборная Латвии на Олимпиаде сыграет в одной группе с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.