Пн, 7.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
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Литовская железная дорога уволит сотни специалистов

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

До конца этого года находящаяся в управлении государства литовская железнодорожная группа Lietuvos geležinkeliai планирует уволить до 300 специалистов в различных областях. Части из них будут предложены свободные рабочие места в других компаниях группы.

"Мы уже поделились с работниками информацией о планирующихся изменениях", – отметила в пресс-релизе директор LTG по вопросам персонала Ирена Янкуте-Балкуне.

LTG отмечает, что о планирующихся увольнениях сообщили и профсоюзам компаний.

Пресс-секретарь LTG Мантас Дубаускас не хотел детализировать агентству BNS, из какой компании планируется уволить больше всего работников, а также отказался подтверждать, что планирующиеся увольнения связаны с прекращенным с февраля транзитом белорусских удобрений.

"Планирующиеся изменения связаны с изменившейся ситуацией", – сказал BNS Дубаускас.

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В концерн Lietuvos geležinkeliai входят оператор железнодорожной сети страны LTG Infra, компания пассажирских перевозок LTG Link, перевозчик грузов LTG Cargo, железнодорожный прокладчик Geležinkelio tiesimo centras (GTC) и другие дочерние компании. В компаниях концерна сейчас работают 8 тысяч человек.


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