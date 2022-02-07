Литовская железная дорога уволит сотни специалистов

"Мы уже поделились с работниками информацией о планирующихся изменениях", – отметила в пресс-релизе директор LTG по вопросам персонала Ирена Янкуте-Балкуне.
LTG отмечает, что о планирующихся увольнениях сообщили и профсоюзам компаний.
Пресс-секретарь LTG Мантас Дубаускас не хотел детализировать агентству BNS, из какой компании планируется уволить больше всего работников, а также отказался подтверждать, что планирующиеся увольнения связаны с прекращенным с февраля транзитом белорусских удобрений.
"Планирующиеся изменения связаны с изменившейся ситуацией", – сказал BNS Дубаускас.
В концерн Lietuvos geležinkeliai входят оператор железнодорожной сети страны LTG Infra, компания пассажирских перевозок LTG Link, перевозчик грузов LTG Cargo, железнодорожный прокладчик Geležinkelio tiesimo centras (GTC) и другие дочерние компании. В компаниях концерна сейчас работают 8 тысяч человек.