Видео ⟩ Необычное ДТП: машину от удара разорвало на части, но люди не пострадали

Можно представить, что в этот момент спасатели уже считались с самым плохим исходом. Когда они прибыли на место происшествия, их на удивление встретили не лужи крови и мертвые люди, а двое мужчин, которые сидели в буквально уничтоженном Lotus и листали свои телефоны.

Lotus Exige от удара в столб практически разломился напополам, однако водителю и его 28-летнему пассажиру очень повезло. Оба жителя Гонконга с надетыми на лица медицинскими масками довольно спокойно наблюдали, что будут делать съехавшиеся спасатели.

Более подробной информации об обстоятельствах аварии нет, однако есть вероятность, что 48-летний водитель Lotus Exige был излишне самоуверен и у него не хватало знаний, как поступать в критических ситуациях.

В случае Lotus это особенно важно, так как машинка легкая, в довольно мощным двигателем и без каких-либо систем поддержки водителя.

Возможно, виной были изношенные покрышки и влажное покрытие дороги. Как видео на видео с камеры наблюдения, авария произошла на совершенно прямом участке дороги, но, возможно, была превышена скорость.