Пн, 7.02.2022
Ботинки я не носил, за них надо заплатить 200 евро, а остальное использовалось для нужд службы - все равно надо выплатить 1033 евро. Я говорю, за что? Я же отдаю форму! Зарплата в полиции не была такой большой. Мартиньш, бывший полицейский
Мартиньш, бывший полицейский
  • RUS TVNET
  • Гибрид
  • Авто
  • Необычное ДТП: машину от удара разорвало на части, но люди не пострадали

Видео ⟩ Необычное ДТП: машину от удара разорвало на части, но люди не пострадали

ФОТО: Instagram/supercar.fails

Свидетелями драматического ДТП стали спасатели, которым сообщили, что нужно ехать на место аварии, где автомобиль врезался в столб, он практически разорван на части и необходима помощь двум людям.

Можно представить, что в этот момент спасатели уже считались с самым плохим исходом. Когда они прибыли на место происшествия, их на удивление встретили не лужи крови и мертвые люди, а двое мужчин, которые сидели в буквально уничтоженном Lotus и листали свои телефоны.

Lotus Exige от удара в столб практически разломился напополам, однако водителю и его 28-летнему пассажиру очень повезло. Оба жителя Гонконга с надетыми на лица медицинскими масками довольно спокойно наблюдали, что будут делать съехавшиеся спасатели.

Более подробной информации об обстоятельствах аварии нет, однако есть вероятность, что 48-летний водитель Lotus Exige был излишне самоуверен и у него не хватало знаний, как поступать в критических ситуациях.

В случае Lotus это особенно важно, так как машинка легкая, в довольно мощным двигателем и без каких-либо систем поддержки водителя.

Возможно, виной были изношенные покрышки и влажное покрытие дороги. Как видео на видео с камеры наблюдения, авария произошла на совершенно прямом участке дороги, но, возможно, была превышена скорость.

По данным TheSunDaily, находившиеся в машине мужчины отделались сравнительно легкими травмами, в частности, небольшой болью в груди и горле. Судя по полностью уничтоженной машине, все могло закончиться куда хуже.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back